Está chegando ao fim a Black Friday ASTCU 2025, uma oportunidade imperdível para quem deseja aproveitar toda a estrutura do Clube da Associação dos Servidores do TCU com mais de 50% de desconto. Até o dia 31 de dezembro, novos associados podem aderir ao clube pagando apenas R$ 500 por 6 meses, válidos de dezembro de 2025 a maio de 2026.

O Clube do TCU reúne piscinas, espaços esportivos, áreas de lazer, churrasqueiras e diversão para toda a família, garantindo momentos de descanso e convivência em um ambiente completo e acolhedor.

Quem deseja garantir a adesão deve seguir três passos simples: preencher o formulário de inscrição, realizar o pagamento via PIX e enviar o comprovante para a secretaria da ASTCU. As vagas são limitadas.

Para aderir, siga esses três passos e garanta a sua vaga:

1) Preencha esse formulário: https://forms.gle/v65EQvLtjqeZ1Ekx9

2) Em seguida, faça o pagamento dos R$ 500 (chave PIX: [email protected])

3) Envie o comprovante para o Whatsapp da nossa secretaria: 61.3527-7321

Mais informações sobre a promoção estão disponíveis no site do Sindilegis: https://sindilegis.org.br/black-friday-astcu-2025-oferece-adesao-ao-clube-com-mais-de-50-de-desconto



Informações: Regis Machado – Instagram: @RegisMachadoOficial