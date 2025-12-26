Pitbulls são abatidos pela PMDF após atacarem criança, cachorro e policial no Gama

Dois cães da raça pitbull foram mortos a tiros após avançarem contra uma criança, outro animal e um policial militar no Setor Sul do Gama, na noite de quinta-feira (25/12). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os cães estavam soltos e apresentavam comportamento extremamente agressivo, oferecendo risco iminente aos moradores da região.

Cães estavam soltos e tentaram atacar moradores

De acordo com a PMDF, os animais circulavam de forma irregular na Quadra 17. Testemunhas relataram que os cães tentaram atacar uma criança e também feriram outro cachorro antes da chegada da polícia.

Os militares foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram a situação de perigo. Durante a tentativa de contenção, os cães avançaram contra a equipe policial, ferindo a mão de um dos agentes.

PMDF afirma que ação foi necessária para evitar tragédia

Em nota, a corporação explicou que a intervenção letal foi adotada como último recurso:

“Diante da agressividade extrema dos cães, da ausência de meios eficazes de contenção e da impossibilidade de empregar alternativas menos gravosas, foi necessário o uso de arma de fogo para cessar a ameaça, resultando no abatimento dos dois animais”, informou a PMDF.

A corporação destacou ainda que a medida teve como objetivo proteger vidas, evitando consequências mais graves para moradores e policiais.

Policial ferido e tutor detido

O policial atingido foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos padrão.

O tutor dos cães foi localizado em visível estado de embriaguez. Ele foi detido e levado à 20ª Delegacia de Polícia, onde responderá pelos atos relacionados ao caso.