Wilson Amigão: amigo do Gama, amigo do DF, amigo de você

Wilson Amigão conhece de perto a realidade da população. Sua história pública começou no Gama, aos 19 anos, quando foi eleito prefeito comunitário do Setor Central.

Formado em Administração, Wilson tem mais de 20 anos de experiência no serviço público. Também trabalhou no Tribunal de Contas do Distrito Federal, onde foi chefe de gabinete e acompanhou de perto a administração e a fiscalização do dinheiro público.

Em 2022, foi candidato a deputado distrital pelo Avante. Recebeu 8.100 votos e ficou como primeiro suplente do partido, muito perto de conquistar uma vaga na Câmara Legislativa.

Agora, Wilson volta ainda mais preparado. Em 2026, está percorrendo as cidades do Distrito Federal, ouvindo a população e apresentando suas propostas.

Suas prioridades são claras: melhorar a saúde e a educação, apoiar as famílias, fortalecer a cultura e os pequenos empreendedores, defender os animais e fiscalizar com firmeza o dinheiro público.

Wilson nasceu politicamente no Gama, mas seu compromisso é com todo o Distrito Federal.

O desafio agora é transformar a confiança recebida em 2022 em uma cadeira na Câmara Legislativa.