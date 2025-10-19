Zé Lopes celebra 72 anos cercado de amigos e histórias na Ponte Alta do Gama

O garçom Zé Lopes da Silva Neto, cuja trajetória profissional marcou grandes hotéis e autoridades da capital, comemorou seu 72º aniversário no dia (11), em um evento cercado de amigos, familiares e histórias de uma vida dedicada à hospitalidade.

Nascido em Emas, Paraíba, Zé Lopes chegou a Brasília em 16 de janeiro de 1972 e construiu uma carreira de sucesso no Hotel Eron, localizado no Setor Hoteleiro Norte, prestando serviços a diversas personalidades sob a orientação de Manoelzinho, que lhe ensinou todo o traquejo da hotelaria. Em 1983, passou pela diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Brasília.

No início da década de 1990, foi convidado a atuar na Câmara Federal, comandando a área de restaurantes da Casa. Mais tarde, quando Manoelzinho se tornou deputado distrital em 1994, Zé Lopes integrou o gabinete do amigo, consolidando uma amizade que perdura até hoje.

A celebração ocorreu na residência de Manoelzinho, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que gentilmente cedeu o espaço para que o aniversariante pudesse brindar a data com amigos e parentes. Ana Paula, filha de Manoelzinho, comentou sobre a longa amizade:

“Meu pai e Zé são amigos de verdade, sempre um ajudando o outro desde a minha infância. Acompanhei essa amizade e hoje prestigiar o aniversário do Zé e rever todos os amigos foi uma oportunidade de recordar tantas histórias.” disse Ana Paula

Durante a festa, Zé Lopes ressaltou o valor da amizade e da parceria construída ao longo da vida:

“Manoelzinho não é o que ele faz, é o que ele é: amigo, parceiro, companheiro, camarada e leal. Eu considero como irmão por tudo que já passamos juntos — lutas, dificuldades e conquistas. Hoje é uma alegria comemorar meu aniversário com amigos.”

Manoel de Andrade também comentou sobre a amizade entre os dois:

“Vinicius de Moraes nos ensina que ‘a amizade, além de contagiosa, é totalmente incurável’. Foi isso que aconteceu com a nossa trajetória — compartilhamos grandes alegrias, aprendemos juntos e cultivamos uma amizade íntegra e contagiosa.”

Para animar a comemoração, não poderia faltar o tradicional forró pé de serra, que colocou todos para dançar e celebrar com alegria. A trilha sonora da noite ficou por conta de João Sanfoneiro, do Trio Animados do Forró, que abriu o baile com clássicos nordestinos, além da energia contagiante da banda Carlos Silva Pop do Forró e do talento do violeiro Maurício, que deram o tom festivo e autêntico à celebração dos 72 anos de Zé Lopes.

O evento reuniu gerações de amigos e familiares, transformando a celebração em um momento de recordações e homenagens a uma trajetória marcada pela dedicação à profissão e à construção de laços duradouros.

Para o Portal Gama Cidadão, a presença de Zé Lopes reforça a importância das histórias locais e das amizades duradouras, elementos que fortalecem a identidade comunitária da região.