AGTBRASIL-DF fortalece cooperação internacional com agentes de trânsito

Em outubro, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF — formada pelos agentes de trânsito Vellasco, Fonseca, Minuzzi e J. Rodrigues — realizou uma visita à Embaixada da Colômbia. Eles foram recebidos pelo Adido da Polícia Nacional Colombiana, Comissário Weinar Cano, que também preside a Associação dos Auxiliares das Adidâncias Militares e Policiais no Brasil. Essa associação reúne adidos de diversos países sul-americanos, como Colômbia, Peru, Chile, Paraguai, Equador e Argentina.

A visita faz parte das estratégias da AGTBRASIL para fortalecer a cooperação internacional entre agentes de trânsito. Além disso, busca promover o intercâmbio de experiências e compartilhar boas práticas de mobilidade e segurança viária.

Como resultado dessas ações, está sendo desenvolvido o workshop internacional “Seguridad y Sociedad”, que servirá como projeto piloto dessa cooperação. O evento, em fase final de organização, abordará educação policial, policiamento e segurança pública, com destaque para o trânsito.

Os membros da AGTBRASIL participarão como palestrantes na primeira edição, prevista para ocorrer no Distrito Federal. Posteriormente, o convite será ampliado aos representantes da instituição em nível nacional. O evento acontecerá em formato híbrido — presencial e online —, garantindo maior alcance e participação. Dessa forma, a AGTBRASIL reforça seu compromisso com a integração e o aprimoramento profissional dos agentes de trânsito em toda a América do Sul.