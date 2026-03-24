ADGE convoca eleição 2026 e Assembleia Geral Ordinária no Gama

A Associação dos Deficientes do Gama e Entorno (ADGE) publicou dois editais importantes convocando seus associados para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) e para o processo eleitoral da entidade, ambos marcados para o dia 25 de abril de 2026, na sede da instituição, no Setor Sul do Gama.

A Assembleia Geral Ordinária será realizada às 9h, com pauta voltada à prestação de contas referente ao exercício de 2025, além da apresentação do relatório de atividades e patrimonial da entidade.

Já o processo eleitoral, que definirá a diretoria para o quadriênio 2026–2030, terá início às 10h30. Poderão participar associados em situação regular, com candidaturas organizadas por chapas para a diretoria executiva e inscrições individuais para os conselhos fiscal e administrativo.

O período de inscrições ocorre entre os dias 23 e 27 de março de 2026, com etapas posteriores de análise documental, recursos e homologação dos candidatos até o dia 13 de abril.

A ADGE reforça a importância da participação dos associados nos dois momentos, fundamentais para a transparência, gestão e continuidade das atividades da entidade.

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