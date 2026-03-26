Projeto Grooveonline Prevenção e Defensoria Pública do DF oficializam termo de cooperação

Educação conscientização e prevenção vibrando no ritmo da arte. Assim o Projeto Grooveonline Prevenção e a Defensoria Pública do DF se apresentam em Brazlândia.

O Projeto e DPDF estiveram no CEF 01 onde foi oficializado o termo de cooperação entre o Grooveonline Prevenção e a Defensoria Pública. Foram realizadas apresentações nos dois turnos, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, o Bullying, a violência e o vício.

O Youtuber e baterista Lucas Gonçalves, junto com a Banda Grooveonline, promoveram dias de muita alegria, conscientização e entretenimento.

Conscientizando, orientando e emocionando

Além da conscientização sobre os malefícios do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promove momentos profundos de reflexão. Incentivando e motivando.

A Defensoria Pública atua na parte da orientação. Um defensor público realiza uma palestra onde fala do papel do órgão na sociedade e o impacto das leis na vida do cidadão.

Nos dois períodos, Dhemis Messias realiza uma palestra motivacional reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje.

Lucas Gonçalves, que também é Youtuber, realiza uma palestra sobre musicalidade e internet. Abordando um pouco sobre como é ser um músico, um artista, na era digital.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua, realiza um momento muito importante. Utilizando-se das artes cênicas, os integrantes da Cia. dramatizam cenas do cotidiano. Onde representam situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Um excelente público

Somado os dois turnos, em torno de 1000 pessoas participaram das apresentações. Comprovando o sucesso que é o projeto.

Muita interação

Durante as apresentações, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagem com a galera. Eles chamam pessoas da plateia para participarem das atividades.

Nos dois períodos alunos são chamados ao palco para uma batalha de rima. Essa atividade tem surpreendido a todos. Nas 3 escolas, alguns alunos deram um show mostrando terem muita facilidade com rimas.

No CEF 01 o aluno Rudson foi ao palco mostrar seus dons tocando bateria.

Um projeto de semeadura que começa a colher novos frutos

O Projeto Grooveonline Prevenção não só vem semeando, como colhe bons frutos por toda essa bela obra que executa. Transformando a vida das comunidades escolares que recebem o projeto. E todo este trabalho começa a dar novos frutos.

A Defensoria Pública do Distrito Federal passa a caminhar junto com o Projeto Grooveonline Prevenção. E, isso, reforça o quão importante é o trabalho realizado pelo Projeto. Mostrando a grandeza e força que esta magnífica obra possui.

Defensoria Pública do DF e Grooveonline Prevenção assinam termo de cooperação

Na apresentação da manhã no CEF 01, o Diretor da Escola de Defensoria Pública do DF, Dr. Evenin Ávila, realizou uma palestra com os presentes. Falando sobre a importância da defensoria pública na vida das pessoas, e do seu papel atuante na promoção dos direitos e deveres do cidadão. Além de anunciar essa importante parceria com o Projeto Grooveonline Prevenção.

Nesse novo momento, a Defensoria Pública do DF passa a trilhar, junto com o Projeto Grooveonline Prevenção, um trabalho direto com as escolas e a comunidade às quais pertencem.

Um trabalho de parceria oficial com o objetivo de trazer a informação para todos. De forma que vivam suas vidas com responsabilidade, prevenção, autonomia e independência.

Essa parceria com a DPDF está trazendo para as escolas um material, inovador e tecnológico, de formação da vida. Isso significa que é apresentado, às escolas, uma proposta concreta real que pode ser utilizada pelos professores, coordenadores e supervisores.

Além de elucidar sobre essa parceria e sobre o trabalho da DPDF, Dr. Evenin Ávila falou sobre a importância de seguir as leis e das consequências que podem insurgir pelo seu descumprimento.

“Tudo o que vocês viram aqui é lei é crime de responsabilidade. Aos 12 anos de idade vocês já podem sofrer consequências diretas pelos seus atos. Aos 14 anos de idade vocês podem trabalhar, como eu, que fui Office Boy com 14 anos de idade e comecei ajudar minha mãe e meu pai em casa. Aos 16 anos vocês são relativamente capazes. E, aos 18 anos vocês são absolutamente capazes e totalmente responsáveis pelos seus atos perante a lei e as autoridades.” Disse Dr. Evenin Ávila.

O objetivo da Defensoria Pública do DF, nessa parceria com o Projeto Grooveonline Prevenção, é poder melhorar cada vez mais a sociedade por meio da conformação com educação, respeito e empatia. Com a DPDF atuando mais próximos a sociedade.

No término de sua fala, Dr Evenin Ávila, anunciou que está oficialmente publicado no Diário oficial do Distrito Federal a parceria da DPDF e o Projeto junto com a Cia. de Teatro Lábios da Lua. Veja como foi:

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Esta série de escolas só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

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Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline