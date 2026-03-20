Segurança no Gama avança com reunião do CONSEG Urbano na OAB

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Israel Carvalho

Nesta quarta-feira (18), a subseção da OAB Gama foi palco de um momento decisivo para a segurança pública da região. A reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG – Urbano) marcou a atuação da nova diretoria, liderada pela presidente Luciana Maria da Silva, em um encontro que reuniu moradores, gestores e as principais forças de segurança do Distrito Federal.

A nova composição do conselho conta com José Elias Silva de Jesus (Vice-Presidente), Francolino Lustosa Rodrigues (Diretor Comunitário), Josania Lucia de Castro Barbosa (1ª Secretária) e Viviane Goretti das Neves (2ª Secretária).

Diálogo e Proximidade com os Setores

Um dos grandes anúncios da noite foi a mudança na dinâmica das reuniões. A diretoria afirmou que o CONSEG irá até o morador, dividindo as ações pelos setores Leste, Oeste, Sul e Norte. O objetivo é descentralizar o atendimento, alcançando um número maior de vizinhos e agilizando a resolução das demandas locais.

O evento contou com uma forte presença institucional, incluindo representantes da 20ª DP, 9º Batalhão da PM, Corpo de Bombeiros, Administração Regional, Conselho Tutelar, além de órgãos como Detran, DF Legal, DER, IBRAM e a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Tecnologia: Projeto DF 360 no Gama

A SSP trouxe atualizações importantes sobre a vigilância na cidade. O projeto DF 360 está em fase de implementação, instalando câmeras de 360 graus com inteligência artificial. O sistema permite o reconhecimento facial e a leitura de placas (LPR) em tempo real, integrando redes públicas e privadas para reduzir a criminalidade na RA II.

A Voz da Comunidade

Em seu discurso de posse, a presidente Luciana Maria destacou o ineditismo desta gestão:

“Pela terceira vez, este conselho terá uma presidência feminina e uma composição majoritária de mulheres. No mês em que celebramos a luta e o reconhecimento feminino, reafirmo meu desejo sincero de acolher a causa do próximo e fazer a diferença na segurança da nossa região. O CONSEG será a voz da nossa comunidade: um espaço aberto ao diálogo, onde cada cidadão será ouvido e respeitado.”

A eleição de Luciana Maria da Silva reforça uma importante tradição de liderança feminina na segurança comunitária da nossa cidade. Antes dela, o CONSEG Urbano do Gama já contou com o trabalho e a dedicação de outras duas presidentes de destaque: a Major Nízia Cecília e a professora Maria Antônia, cujos legados de serviço abrem caminho para esta nova etapa da gestão participativa.

Quem é Luciana Maria da Silva?

Comunicadora social formada pela Universidade Juscelino Kubitschek, Luciana possui uma trajetória consolidada na gestão de impacto social. Com passagens pelo Senai e Instituto Tocar, ela traz na bagagem a experiência de quem já atuou como suplente do Conselho Tutelar e voluntária no Instituto Crescer. Sua gestão promete unir a sensibilidade social à eficiência administrativa para fortalecer a segurança do Gama.

Presidente do Conseg Urbano do Gama Luciana Maria

O Papel dos CONSEGs e a Participação Popular

O trabalho dos conselheiros comunitários de segurança é estritamente voluntário. Eles desempenham um papel fundamental ao monitorar, avaliar e sugerir soluções para os problemas de segurança pública da região. Nas reuniões periódicas, os conselheiros apresentam as reivindicações da comunidade diretamente aos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aos delegados-chefes da Polícia Civil e a representantes de diversos órgãos governamentais, garantindo que a voz do morador chegue às autoridades.

Fique atento às datas das próximas reuniões e venha dar a sua contribuição para o fortalecimento da cidadania. Sua presença é essencial para o exercício do controle social e de uma gestão democrática, popular e participativa, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. O futuro da nossa cidade depende do engajamento de todos nós.

Quer acompanhar de perto as ações, as datas das reuniões itinerantes e as melhorias para o nosso Gama? Então siga o perfil oficial do CONSEG Gama Urbano!

Aqui você fica por dentro de:
– Datas das reuniões nos setores Leste, Oeste, Sul e Norte.
– Atualizações sobre o projeto de monitoramento DF 360.
– Diálogo direto com a Polícia Militar, Civil e Bombeiros.

Siga agora e participe da construção de uma cidade mais segura: @CONSEG.GAMA

Galeria de fotos da reunião do CONSEG:

Da redação do Gama Cidadão Por Israel Carvalho

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