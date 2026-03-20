Nesta quarta-feira (18), a subseção da OAB Gama foi palco de um momento decisivo para a segurança pública da região. A reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG – Urbano) marcou a atuação da nova diretoria, liderada pela presidente Luciana Maria da Silva, em um encontro que reuniu moradores, gestores e as principais forças de segurança do Distrito Federal.

A nova composição do conselho conta com José Elias Silva de Jesus (Vice-Presidente), Francolino Lustosa Rodrigues (Diretor Comunitário), Josania Lucia de Castro Barbosa (1ª Secretária) e Viviane Goretti das Neves (2ª Secretária).



Diálogo e Proximidade com os Setores

Um dos grandes anúncios da noite foi a mudança na dinâmica das reuniões. A diretoria afirmou que o CONSEG irá até o morador, dividindo as ações pelos setores Leste, Oeste, Sul e Norte. O objetivo é descentralizar o atendimento, alcançando um número maior de vizinhos e agilizando a resolução das demandas locais.

20ª DP , 9º Batalhão da PM , Corpo de Bombeiros , Administração Regional , Conselho Tutelar , além de órgãos como Detran, DF Legal, DER, IBRAM e a Secretaria de Segurança Pública ( SSP O evento contou com uma forte presença institucional, incluindo representantes da, além de órgãos comoe a



Tecnologia: Projeto DF 360 no Gama

A SSP trouxe atualizações importantes sobre a vigilância na cidade. O projeto DF 360 está em fase de implementação, instalando câmeras de 360 graus com inteligência artificial. O sistema permite o reconhecimento facial e a leitura de placas (LPR) em tempo real, integrando redes públicas e privadas para reduzir a criminalidade na RA II.

A Voz da Comunidade

Em seu discurso de posse, a presidente Luciana Maria destacou o ineditismo desta gestão:

“Pela terceira vez, este conselho terá uma presidência feminina e uma composição majoritária de mulheres. No mês em que celebramos a luta e o reconhecimento feminino, reafirmo meu desejo sincero de acolher a causa do próximo e fazer a diferença na segurança da nossa região. O CONSEG será a voz da nossa comunidade: um espaço aberto ao diálogo, onde cada cidadão será ouvido e respeitado.” A eleição de Luciana Maria da Silva reforça uma importante tradição de liderança feminina na segurança comunitária da nossa cidade. Antes dela, o CONSEG Urbano do Gama já contou com o trabalho e a dedicação de outras duas presidentes de destaque: a Major Nízia Cecília e a professora Maria Antônia, cujos legados de serviço abrem caminho para esta nova etapa da gestão participativa.

Quem é Luciana Maria da Silva?

Comunicadora social formada pela Universidade Juscelino Kubitschek, Luciana possui uma trajetória consolidada na gestão de impacto social. Com passagens pelo Senai e Instituto Tocar, ela traz na bagagem a experiência de quem já atuou como suplente do Conselho Tutelar e voluntária no Instituto Crescer. Sua gestão promete unir a sensibilidade social à eficiência administrativa para fortalecer a segurança do Gama. O Papel dos CONSEGs e a Participação Popular O trabalho dos conselheiros comunitários de segurança é estritamente voluntário. Eles desempenham um papel fundamental ao monitorar, avaliar e sugerir soluções para os problemas de segurança pública da região. Nas reuniões periódicas, os conselheiros apresentam as reivindicações da comunidade diretamente aos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aos delegados-chefes da Polícia Civil e a representantes de diversos órgãos governamentais, garantindo que a voz do morador chegue às autoridades. Fique atento às datas das próximas reuniões e venha dar a sua contribuição para o fortalecimento da cidadania. Sua presença é essencial para o exercício do controle social e de uma gestão democrática, popular e participativa, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. O futuro da nossa cidade depende do engajamento de todos nós. Quer acompanhar de perto as ações, as datas das reuniões itinerantes e as melhorias para o nosso Gama? Então siga o perfil oficial do CONSEG Gama Urbano! Aqui você fica por dentro de:

– Datas das reuniões nos setores Leste, Oeste, Sul e Norte . – Atualizações sobre o projeto de monitoramento DF 360 . – Diálogo direto com a Polícia Militar, Civil e Bombeiros . Siga agora e participe da construção de uma cidade mais segura: @CONSEG.GAMA

Galeria de fotos da reunião do CONSEG:

Da redação do Gama Cidadão Por Israel Carvalho