Nesta quarta-feira (18), a subseção da OAB Gama foi palco de um momento decisivo para a segurança pública da região. A reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG – Urbano) marcou a atuação da nova diretoria, liderada pela presidente Luciana Maria da Silva, em um encontro que reuniu moradores, gestores e as principais forças de segurança do Distrito Federal.
Diálogo e Proximidade com os Setores
Um dos grandes anúncios da noite foi a mudança na dinâmica das reuniões. A diretoria afirmou que o CONSEG irá até o morador, dividindo as ações pelos setores Leste, Oeste, Sul e Norte. O objetivo é descentralizar o atendimento, alcançando um número maior de vizinhos e agilizando a resolução das demandas locais.
Tecnologia: Projeto DF 360 no Gama
A SSP trouxe atualizações importantes sobre a vigilância na cidade. O projeto DF 360 está em fase de implementação, instalando câmeras de 360 graus com inteligência artificial. O sistema permite o reconhecimento facial e a leitura de placas (LPR) em tempo real, integrando redes públicas e privadas para reduzir a criminalidade na RA II.
Em seu discurso de posse, a presidente Luciana Maria destacou o ineditismo desta gestão:
“Pela terceira vez, este conselho terá uma presidência feminina e uma composição majoritária de mulheres. No mês em que celebramos a luta e o reconhecimento feminino, reafirmo meu desejo sincero de acolher a causa do próximo e fazer a diferença na segurança da nossa região. O CONSEG será a voz da nossa comunidade: um espaço aberto ao diálogo, onde cada cidadão será ouvido e respeitado.”
A eleição de Luciana Maria da Silva reforça uma importante tradição de liderança feminina na segurança comunitária da nossa cidade. Antes dela, o CONSEG Urbano do Gama já contou com o trabalho e a dedicação de outras duas presidentes de destaque: a Major Nízia Cecília e a professora Maria Antônia, cujos legados de serviço abrem caminho para esta nova etapa da gestão participativa.
Comunicadora social formada pela Universidade Juscelino Kubitschek, Luciana possui uma trajetória consolidada na gestão de impacto social. Com passagens pelo Senai e Instituto Tocar, ela traz na bagagem a experiência de quem já atuou como suplente do Conselho Tutelar e voluntária no Instituto Crescer. Sua gestão promete unir a sensibilidade social à eficiência administrativa para fortalecer a segurança do Gama.
O Papel dos CONSEGs e a Participação Popular
O trabalho dos conselheiros comunitários de segurança é estritamente voluntário. Eles desempenham um papel fundamental ao monitorar, avaliar e sugerir soluções para os problemas de segurança pública da região. Nas reuniões periódicas, os conselheiros apresentam as reivindicações da comunidade diretamente aos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aos delegados-chefes da Polícia Civil e a representantes de diversos órgãos governamentais, garantindo que a voz do morador chegue às autoridades.
Fique atento às datas das próximas reuniões e venha dar a sua contribuição para o fortalecimento da cidadania. Sua presença é essencial para o exercício do controle social e de uma gestão democrática, popular e participativa, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. O futuro da nossa cidade depende do engajamento de todos nós.
Quer acompanhar de perto as ações, as datas das reuniões itinerantes e as melhorias para o nosso Gama? Então siga o perfil oficial do CONSEG Gama Urbano!
– Datas das reuniões nos setores Leste, Oeste, Sul e Norte.
Siga agora e participe da construção de uma cidade mais segura: @CONSEG.GAMA
Galeria de fotos da reunião do CONSEG:
Você precisa fazer login para comentar.