A solidariedade de moradores, empresários e gestores do Gama garantiu, mais uma vez, o sucesso do Projeto Vem Brincar. Nesta 7ª edição, foram arrecadados 725 itens entre brinquedos e bicicletas, doados pela população e por empresários do Gama e região. A distribuição às crianças em situação de vulnerabilidade começa nesta segunda-feira (12), das 14h às 18h, no PRÓ DF do Gama, atrás do Detran.

Uma das coordenadoras e idealizadora do projeto, Luciana Silva, vai acompanhar parte das entregas ao lado de outros coordenadores, autoridades e dos empresários que doaram os brinquedos e bicicletas.

O evento vai além da distribuição de presentes. A criançada e as famílias contam com uma programação completa: pipoca e algodão-doce, lanche, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, pintura de rosto, brincadeiras educativas, corte de cabelo, tranças, doação de roupas, atendimentos e orientações de saúde, acolhimento e orientação psicológica e aferição de pressão arterial.

Transformação social

O Vem Brincar começou em 2019, atendendo 150 crianças da comunidade do Residencial Paraíso. A cada edição, o projeto cresceu e hoje alcança cerca de 1.000 crianças de diversas regiões do Gama e região.

Para Luciana Silva, o projeto vai muito além da diversão de um dia. “Quando fizemos a segunda edição do projeto Vem Brincar, uma criança de 12 anos subiu no caminhão do Corpo de Bombeiros que molhava a criançada e disse que um dia ele iria ser bombeiro. Hoje ele conseguiu realizar o seu sonho e é servidor concursado do Bombeiro”, enfatiza a coordenadora.

Arrecadação e apoio

Os brinquedos, bicicletas e livros foram recolhidos em pontos de arrecadação espalhados pelo Gama e pelo DF: DF Tintas, Multipel Papelaria e Shi Bike — que recebeu bicicletas boas e também com defeitos para reforma.

Para manter o movimento vivo, gratuito e acessível, o evento aceita contribuições voluntárias via PIX solidário. Toda ajuda é bem-vinda e contribui diretamente para a manutenção do projeto.

Pix Solidário

PIX: CPF 148.376.268-82 — Luciana Maria da Silva (Banco Bradesco)

Equipe do projeto

Idealizadora e coordenadora: Luciana Silva

Luciana Silva Coordenador: Walter Play Boy

Walter Play Boy Diretora Social: Estenia Letícia

Estenia Letícia Diretora de Organização: Eliana Lucia

Eliana Lucia Diretora: Susy Salles

Susy Salles Diretor de Comunicação: Pablo (Padrinho do Projeto Sorridente)

Patrocinadores

DF Tintas, Comando Auto Peças, Frazão Auto Reguladora, Lappetit | Restaurante e Pizzaria, Jota Office Shop, Projeto Sorridente, Multipel Papelaria, Shi Bike, Tapioca da Tia Nay, Lajes Aço Forte, Tozetti, Marilan Fonseca – Fotografia, AMPAR, ATTUSFORT, Romão Novidades – Atacado e Varejo, Jovelino Madeiras, Dança Ritmos 60+, Mansões Paraíso, Perfibraz, Garcia do Povo, Dinâmica Educativo, Pacheco Parabrisas, Barbosinha, Faça Fotos.com, Ferragista e Utilidade, SW Studio, Saraiva Elétrica, Hidráulica e Utilidades, Cravo & Canela, Med Ser – Saúde e Cuidado, Chefe Brasília, ACEIG, Roma Pães, Diamantes Kids, Oficina Since 2003, Gama Eletron, Bello Pão, Clube do Tio Paulinha e Gama Cidadão.

Parceiros institucionais

Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG – Urbano), 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), 16º Grupamento de Bombeiro Militar (16º GBM), Detran-DF, Administração Regional do Gama e Prefeitura do Residencial Paraíso.