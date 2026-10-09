Datafolha: Celina Leão lidera 2º turno no DF com 55%

Primeiro levantamento do Datafolha realizado após a votação do primeiro turno ainda mostra que 3% dos eleitores estão indecisos, enquanto 5% declaram a intenção de votar nulo ou branco

A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, lidera a disputa ao Governo do Distrito Federal com 55% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Leandro Grass (PT). É o que aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8).

O levantamento é o primeiro realizado após o primeiro turno. 3% dos eleitores estão indecisos e 5% pretendem votar nulo ou branco. Em votos válidos, Celina tem 60%, contra 40% de Grass.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha e ouviu 910 eleitores de todas as regiões do DF entre terça (6) e quarta (7). O registro na Justiça Eleitoral tem os códigos DF-03365/2026 e BR-09856/2026.

Disputa foi ao segundo turno por margem apertada

No primeiro turno, Celina obteve 49,93% dos votos válidos, contra 34,47% de Grass — diferença pequena que levou a eleição à segunda etapa.

Trajetória e alianças

Celina assumiu o governo em março de 2026, após a saída de Ibaneis Rocha (MDB), que pretendia disputar o Senado e desistiu da candidatura em julho, em meio ao desgaste da tentativa frustrada de compra do Banco Master pelo BRB. Antes, ela foi deputada distrital e federal.

A campanha da governadora aposta no apoio de Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente, e dos principais nomes da direita no DF: as senadoras eleitas Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), o senador Izalci Lucas (PL), também eleito deputado federal, o deputado distrital Tiago Manzoni (PL), eleito deputado federal, o deputado distrital eleito Victor Jansen (PL), a deputada distrital eleita Estefane Sampaio (Republicanos) e Damares Alves (Republicanos), que já ocupa uma vaga no Senado.

Do outro lado, Grass ganhou fôlego com a saída de José Roberto Arruda (PSD) da disputa. O ex-governador chegou a empatar tecnicamente com Celina em simulação de primeiro turno do Datafolha de 21 de agosto, mas teve o registro rejeitado pelo TSE no fim de setembro, por condenações por improbidade no caso da Operação Caixa de Pandora.