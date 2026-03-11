AGTBRASIL-DF reforça cooperação com o 7º Distrito Naval

No dia 9 de março de 2026, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF, composta pelos Agentes de Trânsito Adilson Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues, realizou uma visita institucional ao Comando do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil.

A comitiva contou também com a participação do Coordenador de Policiamento de Trânsito da Região Metropolitana, Agente Baruque, do Chefe da Unidade de Inteligência e Contrainteligência, Agente Leonardo Artiga, e do Supervisor de Dia, Agente André Vinicius.

Durante a agenda institucional, o Vice-Almirante Rodrigues, Comandante do 7º Distrito Naval, recebeu a delegação e conduziu o encontro. Além dele, participaram da reunião o Capitão de Mar e Guerra (FN) Gutemberg, Chefe do Estado-Maior do Comando do 7º Distrito Naval, o Capitão de Fragata Carmo, Capitão dos Portos da Capitania Fluvial de Brasília, e o Capitão de Mar e Guerra (RM1-T) Dario, Chefe-Geral dos Serviços do Comando do 7º Distrito Naval.

Durante a reunião, os representantes debateram temas técnicos relacionados à cooperação institucional. Além disso, analisaram propostas voltadas à inteligência e à capacitação profissional. Assim, o encontro reforçou o interesse das instituições em ampliar treinamentos e fortalecer a integração operacional.

Como resultado das tratativas, o Vice-Almirante Rodrigues colocou à disposição do Detran-DF a área de treinamento dos Fuzileiros Navais. O espaço permitirá a realização de cursos e treinamentos voltados à qualificação dos Agentes de Trânsito. Dessa forma, os profissionais poderão aprimorar habilidades operacionais importantes para suas atividades diárias.

Por fim, após o encerramento da agenda institucional, o Comando do 7º Distrito Naval ofereceu um almoço à comitiva do Detran-DF. O momento reforçou o espírito de cooperação entre as instituições e consolidou a parceria estratégica em temas ligados à segurança pública e à capacitação profissional.