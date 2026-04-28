Nesta segunda-feira (27/4), o professor e jurista Ives Gandra da Silva Martins foi homenageado pela Escola Paulista de Direito (EPD) em celebração aos 20 anos da Instituição. Professor emérito da Casa, ele foi o convidado de estreia do talk show “Direito ao Ponto”, apresentado pelo jornalista Heródoto Barbeiro.

Após a entrevista, que contou com a participação de alunos e do apresentador, o jurista foi agraciado com uma placa comemorativa em reconhecimento à sua trajetória e à notável contribuição ao mundo jurídico brasileiro. A honraria foi entregue pelo diretor da EPD, Professor Fernando Roxo, e pela Professora Renata Elaine Ricetti.

Na placa, registra-se a gratidão da Instituição pelo legado de Ives Gandra, destacando seu compromisso com a justiça, a ética e o fortalecimento das instituições.

A homenagem não apenas celebra as duas décadas da EPD, mas também sublinha o papel fundamental que um jurista como Ives Gandra desempenha na formação das novas gerações de advogados e magistrados. Ao compartilhar sua vasta experiência, ele reafirma a importância de aliar o conhecimento técnico ao pensamento crítico, servindo de inspiração para que os estudantes busquem um exercício profissional pautado pelo rigor científico e, sobretudo, pelo respeito aos valores constitucionais que sustentam o Estado de Direito.