Na noite de 24 de outubro de 2025, a Diretoria de Articulação da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF) participou de uma operação de trânsito do Detran-DF, conduzida pela Diretoria de Policiamento de Trânsito.

A ação contou também com a presença de membros internacionais da Associação de Adidância Militar e Policial dos Países Sul-Americanos, liderados pelo Comissário Weimar Cano.

O principal objetivo da operação foi coibir o uso de veículos por condutores sob efeito de álcool.

Durante a ação, o grupo foi acompanhado pelos observadores Adidos Nubya Nascimento (França), David Sanches (Espanha), José Lagos (Chile), José Antônio Castillo (Peru) e Weimar Cano (Colômbia).

Além disso, os adidos realizaram um sobrevoo no helicóptero Sentinela 01, onde puderam acompanhar de perto a estrutura operacional e os protocolos utilizados.

Em seguida, a comitiva visitou o Centro de Controle Operacional de Trânsito. Local em que houve troca de informações e experiências sobre as melhores práticas de segurança pública aplicadas à fiscalização de trânsito.

A AGTBRASIL-DF, por meio de sua Diretoria de Articulação — formada pelos agentes de trânsito Vellasco, Fonseca, Minuzzi e J. Rodrigues —, reafirma seu compromisso com a valorização dos Agentes de Trânsito de todo o Brasil.

Além disso, reforça a importância da cooperação internacional como meio de intercâmbio de conhecimento e qualificação profissional junto aos países parceiros.