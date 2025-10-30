Ação atendeu à demanda da comunidade local e retirou 50 toneladas de entulho do local

Auditores fiscais do Instituto Brasília Ambiental retiraram nove caminhões — cerca de 50 toneladas — de inservíveis e entulhos, desconstituíram duas edificações de alvenaria e uma mista, de alvenaria e madeira, na manhã desta terça-feira (28), do Parque Ecológico do Gama. A operação, que foi coordenada pelo diretor de fiscalização/execução (Difis III) do Instituto, Fernando Cortizo, contou com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A ação fiscal atendeu à solicitação da comunidade local, “que vinha denunciando a presença de invasores no parque”, explica o diretor de fiscalização de Unidades de Conservação da autarquia (Difis II), Neder Aquino. “Segundo relatos da população, os ocupantes, além da ocupação irregular do parque, promoviam delitos e, inclusive, atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes”, contou.

Além das estruturas utilizadas como habitações irregulares, foi apreendido um vaso com um pé de maconha. Os responsáveis foram encaminhados à delegacia do Gama para os devidos procedimentos legais. A área já vinha sendo alvo de monitoramento frequente pelas equipes de fiscalização do Brasília Ambiental.

“A operação representa o coroamento desse trabalho contínuo e conjunto de vigilância e proteção ambiental”, destaca a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, parabenizou as equipes de fiscalização pelo trabalho profissional, sério e comprometido em resgatar o parque ecológico à comunidade. “Além de combater irregularidades, a atuação do Brasília Ambiental contribui para restaurar a tranquilidade, a qualidade e a segurança dos frequentadores da Unidade de Conservação, que utilizam o espaço para lazer, caminhadas, práticas esportivas e contemplação da natureza”, lembrou. O Parque Ecológico do Gama é uma área de preservação com grande importância para a bacia hidrográfica local, servindo como uma “esponja natural” que absorve a água da chuva para os lençóis freáticos. *Com informações do Instituto Brasília Ambiental