Centro de Educação Profissional Joaquim Loiola reforça parceria entre SEEDF e Senac

O ensino técnico tem se consolidado como uma ponte entre a escola e o mundo do trabalho para os estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Na última segunda-feira (20), esses alunos ganharam mais um local para ampliar essa rede de oportunidades, oferecendo formação de qualidade em diversas áreas. No Gama, o Senac-DF inaugurou oficialmente o Centro de Educação Profissional Joaquim Loiola, que agora conta com sede própria.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), parceira do Senac-DF, esteve presente na inauguração, que contou com a presença de autoridades, parceiros e da comunidade escolar. Durante a cerimônia, o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, destacou a união entre o Senac e a Secretaria de Educação do DF.

“Um dos programas mais importantes é o de técnico no ensino médio, em parceria com o Governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa do DF. Hoje, o Senac tem quatro mil alunos da rede pública de ensino participando desses cursos no contraturno escolar. Com o ensino técnico, o estudante já sai formado”, destacou.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, por sua vez, indicou que a expectativa é de ampliar as vagas disponibilizadas pela parceria. “Em breve, teremos dez mil vagas, porque acreditamos na nossa parceria”, disse. A gestora aproveitou o momento para homenagear o adolescente Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, estudante de 16 anos, vítima do crime de latrocínio na quadra 112 Sul. “Em nome do Isaac, nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes. Precisamos cuidar da nossa juventude”, ressaltou.

A secretária participou do evento ao lado de outras autoridades como o secretário-executivo da SEEDF, Isaias Aparecido; o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo; o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire; o coordenador regional de ensino do Gama, Dalvani Zimmermann; e o coordenador regional de ensino de Santa Maria, Claudiney Formiga Cabral.

Cursos atrativos

Com sede própria de 1.775 m², dez salas de aula, laboratórios de moda e costura, tecnologia da informação, saúde e beleza, a nova unidade possui cinco pavimentos funcionando a partir de agora, inclusive com matrículas sendo realizadas na própria data de inauguração.

O coordenador regional de ensino do Gama, Dalvani Zimmermann, agradeceu pela nova unidade. “A SEEDF é uma parceira muito ativa do Senac aqui do Gama. Nós estamos em andamento com vários cursos técnicos geridos pelo Senac. Tenho certeza de que essa oferta educacional em prol da comunidade do Gama será sensacional”.

O coordenador regional de ensino de Santa Maria, Claudiney Cabral, destacou a relevância das opções de cursos até mesmo para pessoas idosas. “Nós temos muitas pessoas na educação profissional e técnica voltando a estudar para qualificar-se ou para simplesmente sair de casa, fazer algo a mais. É importante que seja um curso atraente”.

Qualificação profissional

Esse é o caso da estudante Maria do Socorro da Silva, de 45 anos. Natural do Piauí, ela está fazendo o curso de modelagem, etapa posterior ao curso de corte e costura, o qual ela já concluiu. Quando viu a oportunidade de investir nessa qualificação de forma gratuita, ela resolveu aventurar-se.

“Como eu fiz o curso de corte e costura, precisava aprender a estar modelando melhor as peças. Para isso, é preciso que a gente tenha mais conhecimento. Estou buscando a oportunidade de enriquecer um pouco mais meu currículo”.

Uma das novidades da unidade é o curso de técnico em enfermagem, que tem o primeiro laboratório de saúde fora do Plano Piloto. O Centro de Educação Profissional Joaquim Loiola tem a previsão de abrigar 3.200 matrículas, oferecendo aulas nos três turnos, de segunda a sexta.

*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF)