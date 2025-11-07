Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

Evento gratuito reúne atrações locais e nacionais no Espaço Voar Cultural até 16 de novembro

A Feira Cultural do Gama continua movimentando a cidade com shows, teatro, poesia e muita diversidade artística. Nesta nova semana, o evento apresenta uma sequência de atrações que contemplam diferentes estilos e públicos. Nesta sexta (7/11), quem sobe ao palco é Renato Matos & Experimental Dub, com uma noite de reggae e resistência. No sábado (8/11), o público confere RAPadura Xique-Chico, Liberdade Condicional e Tropa de Elite e Tal, em um encontro de ritmos e rimas. No **domingo (9/11)**, é a vez de **A.R.D. Desplugado**, **Daniela Firme** e **Philippe Seabra (Plebe Rude)**, que se apresentam em formato acústico. Todas as atividades acontecem no **Espaço Voar Cultural (SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF)**, sempre a partir das **20h**, com **entrada gratuita**. Informações: **@institutovoarcultural**.

A Feira Cultural do Gama integra o Projeto Gama Cultural 2025 e é uma realização do Instituto Voar Cultural, por meio de Termo de Colaboração da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/GDF), com apoio da Administração Regional do Gama. O evento reafirma o compromisso com o acesso democrático à cultura, fortalecendo a identidade e a produção artística do Distrito Federal.

Programação

Todos dos dias, às 20h

Sexta-feira, 7 de novembro

20h – Renato Matos & Experimental Dub (Reggae)

Sábado, 8 de novembro

20h – RAPadura Xique-Chico

21h – Liberdade Condicional

22h – Tropa de Elite e Tal (Rap)

Domingo, 9 de novembro

19h – A.R.D. Desplugado

20h – Daniela Firme

21h – Philippe Seabra (Plebe Rude) – Pocket Show Acústico

Segunda-feira, 10 de novembro

20h – O Pequeno Príncipe – Teatro de Sombras (com Libras e audiodescrição)

Terça-feira, 11 de novembro

20h – Stand Up ao Quadrado- (com Libras e audiodescrição)

Quarta-feira, 12 de novembro



Quinta-feira, 13 de novembro*

20h – Batalha das 4 Faces – Rimas e Cultura Hip-Hop

Sexta-feira, 14 de novembro

20h – Jean Mussa (Samba e Pagode)

Sábado, 15 de novembro

19h – Banda Som de Classe

20h – Trio Balalaica (Forró)

21h – Pyt Sakaninha (Piseiro)

Domingo, 16 de novembro

19h – Negodai

20h – 3NoBrega

Durante todo o período da Feira, o DJ Altervir Batista anima o público com trilhas e intervenções musicais que unem gerações e estilos, mantendo o clima de celebração da cultura no Gama.

Para o idealizador do projeto, Paulim Diolinda, a Feira reafirma o protagonismo cultural da cidade: "A Feira Cultural do Gama é o reflexo da força artística da nossa comunidade. É um espaço de encontro, partilha e alegria."

O coordenador-geral, Marco Augusto de Rezende, destaca a importância do evento para a cena local: "O Voar se consolida como um território cultural vivo. Cada apresentação celebra a arte que nasce e resiste no Gama."

Acessibilidade- As apresentações contam com intérprete de Libras e audiodescrição, reafirmando o compromisso do projeto com a inclusão e o acesso à cultura. O Gama Cultural 2025 disponibiliza 20 horas de tradução e audiodescrição, além de materiais acessíveis e assentos reservados para pessoas com deficiência, garantindo participação plena e igualitária.

Instituto Voar Cultural – Associação sociocultural do Distrito Federal que atua nas áreas de produção teatral, audiovisual e formação para a economia criativa. Com sede no Gama, o Instituto realiza mostras, festivais e eventos gratuitos, fortalecendo a identidade e a arte local.