    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

    Evento gratuito reúne atrações locais e nacionais no Espaço Voar Cultural até 16 de novembro

    A Feira Cultural do Gama continua movimentando a cidade com shows, teatro, poesia e muita diversidade artística. Nesta nova semana, o evento apresenta uma sequência de atrações que contemplam diferentes estilos e públicos. Nesta sexta (7/11), quem sobe ao palco é Renato Matos & Experimental Dub, com uma noite de reggae e resistência. No sábado (8/11), o público confere RAPadura Xique-Chico, Liberdade Condicional e Tropa de Elite e Tal, em um encontro de ritmos e rimas. No **domingo (9/11)**, é a vez de **A.R.D. Desplugado**, **Daniela Firme** e **Philippe Seabra (Plebe Rude)**, que se apresentam em formato acústico. Todas as atividades acontecem no **Espaço Voar Cultural (SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF)**, sempre a partir das **20h**, com **entrada gratuita**. Informações: **@institutovoarcultural**.

    A Feira Cultural do Gama integra o Projeto Gama Cultural 2025 e é uma realização do Instituto Voar Cultural, por meio de Termo de Colaboração da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/GDF), com apoio da Administração Regional do Gama. O evento reafirma o compromisso com o acesso democrático à cultura, fortalecendo a identidade e a produção artística do Distrito Federal.

    Programação

    Todos dos dias, às  20h
    Sexta-feira, 7 de novembro
    20h – Renato Matos & Experimental Dub (Reggae)
    Sábado, 8 de novembro
    20h – RAPadura Xique-Chico
    21h – Liberdade Condicional
    22h – Tropa de Elite e Tal (Rap)
    Domingo, 9 de novembro
    19h – A.R.D. Desplugado
    20h – Daniela Firme
    21h – Philippe Seabra (Plebe Rude) – Pocket Show Acústico
    Segunda-feira, 10 de novembro
    20h – O Pequeno Príncipe – Teatro de Sombras (com Libras e audiodescrição)
    Terça-feira, 11 de novembro
    20h – Stand Up ao Quadrado- (com Libras e audiodescrição)
    Quarta-feira, 12 de novembro
    20h – Denison Carvalho – “Quase Tudo Sob Controle” (Stand Up Comedy) -com Libras e audiodescrição
    Quinta-feira, 13 de novembro*
    20h – Batalha das 4 Faces – Rimas e Cultura Hip-Hop
    Sexta-feira, 14 de novembro
    20h – Jean Mussa (Samba e Pagode)
    Sábado, 15 de novembro
    19h – Banda Som de Classe
    20h – Trio Balalaica (Forró)
    21h – Pyt Sakaninha (Piseiro)
    Domingo, 16 de novembro
    19h – Negodai
    20h – 3NoBrega
    21h – BregueNaiteDurante todo o período da Feira, o DJ Altervir Batista anima o público com trilhas e intervenções musicais que unem gerações e estilos, mantendo o clima de celebração da cultura no Gama.Para o idealizador do projeto, Paulim Diolinda, a Feira reafirma o protagonismo cultural da cidade: “A Feira Cultural do Gama é o reflexo da força artística da nossa comunidade. É um espaço de encontro, partilha e alegria.”O coordenador-geral, Marco Augusto de Rezende, destaca a importância do evento para a cena local: “O Voar se consolida como um território cultural vivo. Cada apresentação celebra a arte que nasce e resiste no Gama.”Acessibilidade- As apresentações contam com intérprete de Libras e audiodescrição, reafirmando o compromisso do projeto com a inclusão e o acesso à cultura. O Gama Cultural 2025 disponibiliza 20 horas de tradução e audiodescrição, além de materiais acessíveis e assentos reservados para pessoas com deficiência, garantindo participação plena e igualitária.Instituto Voar Cultural – Associação sociocultural do Distrito Federal que atua nas áreas de produção teatral, audiovisual e formação para a economia criativa. Com sede no Gama, o Instituto realiza mostras, festivais e eventos gratuitos, fortalecendo a identidade e a arte local.

  • Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

    Related Posts

    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil
    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil

    Durante a visita, o secretário de Governo do DF, José Humberto, se reuniu com o líder comunitário Antônio Formiga e moradores da Quadra 30, que reivindicam a construção de um…

    Ler mais

    Continuar lendo
    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025
    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    O Centro de Ensino Médio Integrado (CEMI) do Gama foi homenageado com o Troféu Destaque do Prêmio Paulo Freire de Educação 2025, concedido pela Comissão de Educação e Cultura da…

    Ler mais

    Continuar lendo

    Pra você

    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

    Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil

    Secretário José Humberto visita Quadra 30 do Setor Oeste do Gama e comunidade reforça pedido por parquinho infantil

    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    Projeto do CEMI Gama recebe Troféu Destaque no Prêmio Paulo Freire 2025

    TCDF lança a I Tech Week com foco em inovação, inteligência artificial e governo digital

    TCDF lança a I Tech Week com foco em inovação, inteligência artificial e governo digital

    Brasília Ambiental retira 50 toneladas de entulho do Parque Ecológico do Gama

    Brasília Ambiental retira 50 toneladas de entulho do Parque Ecológico do Gama

    AGTBRASIL-DF e SINATRAN-DF participam de operação do Detran-DF

    AGTBRASIL-DF e SINATRAN-DF participam de operação do Detran-DF