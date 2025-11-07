Feira Cultural do Gama segue com programação musical, teatral e diversidade artística

Evento gratuito reúne atrações locais e nacionais no Espaço Voar Cultural até 16 de novembro
A Feira Cultural do Gama continua movimentando a cidade com shows, teatro, poesia e muita diversidade artística. Nesta nova semana, o evento apresenta uma sequência de atrações que contemplam diferentes estilos e públicos. Nesta sexta (7/11), quem sobe ao palco é Renato Matos & Experimental Dub, com uma noite de reggae e resistência. No sábado (8/11), o público confere RAPadura Xique-Chico, Liberdade Condicional e Tropa de Elite e Tal, em um encontro de ritmos e rimas. No **domingo (9/11)**, é a vez de **A.R.D. Desplugado**, **Daniela Firme** e **Philippe Seabra (Plebe Rude)**, que se apresentam em formato acústico. Todas as atividades acontecem no **Espaço Voar Cultural (SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF)**, sempre a partir das **20h**, com **entrada gratuita**. Informações: **@institutovoarcultural**.
A Feira Cultural do Gama integra o Projeto Gama Cultural 2025 e é uma realização do Instituto Voar Cultural, por meio de Termo de Colaboração da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/GDF), com apoio da Administração Regional do Gama. O evento reafirma o compromisso com o acesso democrático à cultura, fortalecendo a identidade e a produção artística do Distrito Federal.
Programação
Sexta-feira, 7 de novembro
20h – Renato Matos & Experimental Dub (Reggae)
Sábado, 8 de novembro
20h – RAPadura Xique-Chico
21h – Liberdade Condicional
22h – Tropa de Elite e Tal (Rap)
Domingo, 9 de novembro
19h – A.R.D. Desplugado
20h – Daniela Firme
21h – Philippe Seabra (Plebe Rude) – Pocket Show Acústico
Terça-feira, 11 de novembro
20h – Stand Up ao Quadrado- (com Libras e audiodescrição)
Quarta-feira, 12 de novembro
Quinta-feira, 13 de novembro*
20h – Batalha das 4 Faces – Rimas e Cultura Hip-Hop
Sexta-feira, 14 de novembro
20h – Jean Mussa (Samba e Pagode)
Sábado, 15 de novembro
19h – Banda Som de Classe
20h – Trio Balalaica (Forró)
21h – Pyt Sakaninha (Piseiro)
Domingo, 16 de novembro
19h – Negodai
20h – 3NoBrega
21h – BregueNaiteDurante todo o período da Feira, o DJ Altervir Batista anima o público com trilhas e intervenções musicais que unem gerações e estilos, mantendo o clima de celebração da cultura no Gama.Para o idealizador do projeto, Paulim Diolinda, a Feira reafirma o protagonismo cultural da cidade: “A Feira Cultural do Gama é o reflexo da força artística da nossa comunidade. É um espaço de encontro, partilha e alegria.”O coordenador-geral, Marco Augusto de Rezende, destaca a importância do evento para a cena local: “O Voar se consolida como um território cultural vivo. Cada apresentação celebra a arte que nasce e resiste no Gama.”Acessibilidade- As apresentações contam com intérprete de Libras e audiodescrição, reafirmando o compromisso do projeto com a inclusão e o acesso à cultura. O Gama Cultural 2025 disponibiliza 20 horas de tradução e audiodescrição, além de materiais acessíveis e assentos reservados para pessoas com deficiência, garantindo participação plena e igualitária.Instituto Voar Cultural – Associação sociocultural do Distrito Federal que atua nas áreas de produção teatral, audiovisual e formação para a economia criativa. Com sede no Gama, o Instituto realiza mostras, festivais e eventos gratuitos, fortalecendo a identidade e a arte local.
