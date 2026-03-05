Palestra sobre cyberbullying orienta alunos de escola no Gama

Ação do projeto Guardiões da Infância reuniu mil estudantes do CEM 02 para debater crimes virtuais e segurança digital

Cerca de mil estudantes do ensino médio da rede pública de ensino do Distrito Federal participaram, nesta quinta-feira (5), de uma palestra sobre prevenção a crimes cibernéticos e cyberbullying no Centro de Ensino Médio (CEM) 02 do Gama. A atividade ocorreu nos turnos matutino e vespertino e reuniu alunos de 14 a 18 anos, matriculados na 1ª, 2ª e 3ª séries.

A iniciativa integra o projeto Guardiões da Infância, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e a Polícia Federal. No âmbito da rede pública de ensino, as ações são coordenadas pela Assessoria Especial de Cultura de Paz da SEEDF e têm como objetivo orientar estudantes sobre segurança digital, responsabilidade nas redes sociais e formas de prevenir a violência no ambiente virtual. O Batalhão Escolar da Polícia Militar do DF também esteve presente.

A palestra foi conduzida pelo delegado da Polícia Federal, Thiago Rodrigues, que abordou situações reais envolvendo crimes praticados na internet, além de explicar aos estudantes as consequências legais de condutas como ameaças, exposição indevida de imagens e ataques virtuais.

“Quando falamos de internet, falamos de um espaço que também é regido por leis. Muitas vezes, o jovem acredita que aquilo que acontece no celular ou nas redes sociais não tem consequências, mas tem. Nosso objetivo é orientar, prevenir e mostrar que respeito e responsabilidade também precisam existir no ambiente digital”, destacou o delegado.

Parceria e fortalecimento

De acordo com a chefe da Assessoria Especial de Cultura de Paz da Secretaria de Educação, Ana Beatriz Goldstein, a parceria com a Polícia Federal fortalece as ações de prevenção nas escolas.

“A escola é um espaço de formação cidadã. Quando levamos esse debate para dentro das unidades escolares, ajudamos os estudantes a compreender os riscos da internet, mas também a usar a tecnologia de forma consciente e responsável”, afirmou.

Além das orientações sobre legislação e segurança digital, os estudantes puderam relatar situações do cotidiano e tirar dúvidas sobre o uso das redes sociais. Para muitos, o encontro trouxe reflexões sobre comportamentos que, muitas vezes, são naturalizados no ambiente virtual. A estudante Maria Valentina (nome fictício), 16 anos, do 2º ano do ensino médio, que participou da atividade, afirmou que a palestra ajudou a ampliar a compreensão sobre os impactos do cyberbullying. “A gente vê muita coisa acontecendo nas redes e, às vezes, acha que é só brincadeira, como já aconteceu comigo. Hoje deu para entender que isso pode machucar muito alguém e até virar crime”, relatou. Guardiões da Infância O projeto Guardiões da Infância é uma iniciativa da Polícia Federal voltada à prevenção de crimes contra crianças e adolescentes, com foco na conscientização sobre segurança na internet, combate ao abuso e exploração sexual online e promoção de uma cultura de proteção no ambiente digital. As ações incluem palestras, atividades educativas e orientação para estudantes, professores e famílias. Por meio de palestras e atividades socioeducativas, o programa leva informação, orientação e apoio a estudantes, educadores, famílias e integrantes da rede de proteção. Durante os encontros, são abordados temas como cyberbullying, exposição nas redes sociais, prevenção à violência e uso seguro e responsável da internet. A partir dessas discussões, os participantes aprendem a reconhecer situações de risco, reduzir vulnerabilidades e fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes. O combate à violência sexual é um dos eixos centrais da iniciativa, que utiliza o ambiente digital como ponto de partida para promover conscientização e prevenção. Na rede pública de ensino do Distrito Federal, a proposta tem sido levada a diferentes escolas como parte das estratégias de promoção da cultura de paz e de enfrentamento às diversas formas de violência que impactam o ambiente escolar. *Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF)