Moradores também percebem resultados na mobilidade e espaços urbanos após pacote que ultrapassa R$ 170 milhões
Uma das regiões administrativas mais tradicionais do Distrito Federal, o Gama passou a receber, a partir de 2019, um conjunto de obras públicas que mudou o dia a dia de mais de 133 mil moradores. A cidade também teve um ícone do esporte reformado: o Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, foi reinaugurado em 2023.
Na educação, a expectativa também era alta para a primeira creche pública do Gama. O Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Jardim das Acácias levou ambiente acolhedor e tranquilidade para os pais que precisam deixar os filhos em tempo integral na escola enquanto trabalham.
A área da saúde foi reforçada com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Gama. Inaugurada em 2021, a unidade já realizou mais de meio milhão de atendimentos até o ano passado. Outro destaque é a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) 7, que recebeu mais de R$ 7,8 milhões em investimentos. A estrutura agora conta com consultórios ampliados e novos espaços de atendimento.
A mobilidade também recebeu atenção. Vias importantes, como a DF-180 e a DF-290, passaram por obras de recapeamento e sinalização. Um esforço para que a infraestrutura e os serviços públicos se tornem motivo de orgulho para quem vive na região.
Com informações da Agência Brasília com adaptação – 12/03/2026