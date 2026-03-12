Uma das regiões administrativas mais tradicionais do Distrito Federal, o Gama passou a receber, a partir de 2019, um conjunto de obras públicas que mudou o dia a dia de mais de 133 mil moradores. A cidade também teve um ícone do esporte reformado: o Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, foi reinaugurado em 2023.

Na educação, a expectativa também era alta para a primeira creche pública do Gama. O Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Jardim das Acácias levou ambiente acolhedor e tranquilidade para os pais que precisam deixar os filhos em tempo integral na escola enquanto trabalham.