No dia 20 de fevereiro de 2026, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF, composta pelos Agentes de Trânsito Adilson Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues, realizou uma visita institucional ao Comando da Marinha do Brasil, a convite do seu Comandante. A comitiva foi recebida pelo Excelentíssimo Senhor Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Marcos Olsen, e pelo Contra-Almirante Chefe de Gabinete, Sérgio Ozório.

O encontro ocorreu em clima amistoso e institucional. Na ocasião, os representantes da AGTBRASIL apresentaram ao Comandante o trabalho desenvolvidos pela associação em nível nacional. Além disso, destacaram a importância estratégica do Agente de Trânsito na promoção da segurança viária e na preservação da vida nas vias públicas.

Durante a reunião, o Almirante Marcos Olsen ressaltou que o trabalho realizado pelos Agentes de Trânsito guarda semelhança com as atribuições exercidas pela Marinha do Brasil nos mares, lagos e rios do país. Segundo ele, “a Marinha é o Detran dos mares e rios”, pois atua na fiscalização da habilitação dos condutores de embarcações — conhecida como Arrais —, bem como na verificação dos equipamentos obrigatórios e das condições de navegabilidade.

Além disso, a reunião abriu espaço para diálogo com a Assessoria de Relações Institucionais da Marinha do Brasil. Na pauta, estiveram os interesses da Instituição e da AGTBRASIL em relação à PEC 18, fortalecendo o debate institucional. Como resultado, as entidades firmaram um acordo de ajuda mútua, sempre respeitando os limites de atuação e os interesses de cada órgão.

Por fim, os representantes discutiram futuras iniciativas conjuntas em âmbito nacional. Entre elas, destacam-se a realização de treinamentos, intercâmbios técnicos e a troca de conhecimentos operacionais. Dessa forma, a AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF reforça seu compromisso com a valorização dos Agentes de Trânsito e com o fortalecimento de parcerias estratégicas em prol da segurança pública no Brasil.