O jovem atleta Gustavo Ezequiel B. de Andrade, de 15 anos, é o novo reforço da equipe Sub-15 da Sociedade Esportiva do Gama. A estreia do jogador aconteceu neste sábado (28/02), no Centro de Treinamento do Gama, em partida diante do Esperança.

Considerado uma das promessas da nova geração, Gustavo vem ganhando projeção no futebol de base após se destacar no Campeonato Paranaense, competição reconhecida por revelar talentos para o cenário nacional. Durante o torneio, o atleta chamou atenção pela consistência em campo, maturidade tática e intensidade nas disputas, características que o colocaram entre os jovens jogadores observados por clubes e olheiros.

No jogo de estreia pelo Gama, Gustavo já mostrou serviço. Atuando com personalidade, participou da jogada que originou a assistência para o gol que garantiu o empate da equipe em Gama 1 x 1 Esperança, demonstrando boa leitura de jogo e capacidade de contribuição coletiva.

“Estou muito feliz pela estreia e ainda mais por poder ajudar o time com uma assistência. Agora é continuar trabalhando forte, evoluindo a cada treino e buscar esse título para o Gama.” Gustavo Ezequiel

Versátil em campo, Gustavo atua como volante e lateral-direito, posições em que se destaca pela marcação firme, apoio ao ataque e disciplina tática. A chegada ao clube do Gama representa um novo passo na trajetória do atleta, que busca evoluir tecnicamente e conquistar espaço no futebol de base.

Para o Gama, a contratação reforça o projeto de formação de jovens talentos, fortalecendo o trabalho nas categorias de base e abrindo novas oportunidades para atletas promissores da região.

Morador de Samambaia (DF), Gustavo Ezequiel segue construindo sua trajetória no futebol com dedicação, disciplina e foco no crescimento dentro do esporte.

Perfil do atleta

Nome: Gustavo Ezequiel B. de Andrade

Idade: 15 anos

Posição: Volante e lateral-direito

Cidade: Samambaia – DF

Instagram: @gusta.ez.012

A expectativa é de que o jovem atleta continue evoluindo e contribuindo com o desempenho da equipe Sub-15 do Gama ao longo da temporada.

📸 Confira as fotos da estreia de Gustavo Ezequiel no CT do Gama.