PF prende dono do Banco Master em nova fase da Operação Compliance Zero

A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça , após assumir recentemente a relatoria do inquérito no STF.

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades na gestão da instituição financeira.

Vorcaro foi detido em sua residência, na cidade de São Paulo, e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, na capital paulista. Além da prisão do empresário, a operação cumpre outros três mandados de prisão e quinze mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Federal, esta etapa da investigação apura a suposta prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa. As investigações contam com apoio técnico do Banco Central do Brasil.

Os agentes federais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e de bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões.

“No presente caso, o perigo gerado pela manutenção da liberdade irrestrita dos investigados elencados pela autoridade policial revela-se concreto sob múltiplos aspectos. Há, nesse sentido, risco à instrução criminal, diante da rede de influência que os investigados possuem, demonstrando disposição de ocultar bens e de interferir na atividade investigativa. Existe, ademais, a possibilidade de reiteração delitiva ou ocultação patrimonial, considerando o poder econômico demonstrado e a estrutura organizacional apontada. Verifica-se, ainda, a capacidade de influência institucional, em razão da condição pessoal ostentada pelos alvos das medidas, as quais recaem sobre particulares e agentes públicos com trânsito em órgãos e entidades públicas relacionadas aos fatos, disse Mendonça, na decisão”.

Histórico da Operação Compliance Zero

Esta não é a primeira vez que Daniel Vorcaro é alvo de prisão no âmbito da operação. Em novembro do ano passado, o banqueiro permaneceu detido por 11 dias após a deflagração da primeira fase da investigação, por determinação da Justiça Federal em Brasília.

Posteriormente, a defesa conseguiu levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, onde passou a ser relatado pelo ministro Dias Toffoli. O magistrado deixou a relatoria no mês passado, após a Polícia Federal encaminhar relatório contendo menções ao seu nome e registros de conversas com o investigado.

Com a redistribuição do processo ao ministro André Mendonça, o novo relator autorizou a deflagração da terceira fase da Operação Compliance Zero, que amplia o alcance das apurações e reforça o cerco judicial sobre o grupo investigado.