    Alunos da EC 14 do Gama se formam guardiões ambientais

    Durante o curso, os estudantes aprenderam sobre a importância da preservação ambiental e o papel de cada cidadão na proteção da fauna e da flora do Cerrado

    Alunos da Escola Classe 14 do Gama se tornaram guardiões ambientais, nesta quinta-feira. Sob o comando do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), a turma Murici do Cerrado formou 44 estudantes do 5º ano do ensino fundamental. A iniciativa faz parte do Programa de Educação Ambiental Lobo-Guará (Prealg), desenvolvido em parceria entre o BPMA e instituições de ensino do Distrito Federal com o objetivo de formar cidadãos conscientes, multiplicadores de boas práticas e defensores do meio ambiente.

    Durante o curso, os alunos aprenderam sobre a importância da preservação ambiental e o papel de cada cidadão na proteção da fauna e da flora do Cerrado. O projeto baseia-se na Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) e integra as ações de prevenção primária da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) aos delitos ambientais, com ênfase na criação irregular de animais silvestres.

    Nesta data, também foram celebrados os 22 anos de criação do Programa Lobo-Guará, que já formou mais de 14 mil guardiões ambientais e atendeu mais de 700 mil pessoas desde a implementação, consolidando-se como uma importante iniciativa preventiva e educativa da Polícia Militar do Distrito Federal.

    *Com informações do IgesDF / Agência Brasília

