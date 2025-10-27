    SINATRAN e AGTBRASIL fortalecem integração com a Polícia Militar de Goiás

    No dia 23 de outubro de 2025, a Diretoria de Articulação do SINATRAN e da AGTBRASIL-DF — composta pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco, Silvain Fonseca, J. Rodrigues, Minuzzi e Moisés — realizou uma visita ao 5º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

    A comitiva foi recebida pelo Coronel Arantes, Comandante Regional do Entorno Sul de Goiás.

    O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre a Polícia Militar de Goiás e os Agentes de Trânsito do Distrito Federal.

    A iniciativa busca preservar a ordem pública, proteger as pessoas e garantir a segurança do patrimônio nas vias.

    Durante a reunião, foram discutidas soluções tecnológicas para o videomonitoramento, com destaque para o uso das ferramentas mais recentes de Inteligência Artificial.

    Além disso, os representantes trataram sobre a necessidade de ampliar as operações integradas entre as forças de segurança dos dois estados.

    Como resultado, a reunião definiu a inclusão dos agentes de trânsito em sistemas de monitoramento voltados à identificação de veículos roubados que circulam na região de fronteira entre o DF e o GO.

    Também ficou firmado o compromisso de uma visita do 5º Comando Regional à sede do Detran-DF, especificamente à DIRPOL — Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito.

    Dessa forma, o encontro consolidou mais um passo importante na integração das forças de segurança, promovendo cooperação mútua e eficiência no combate aos crimes de trânsito.

    Redação

