Até dia 26, inscrições para a oficina de Comunicação de Base Comunitária no Gama

Ponto de Cultura Voar oferece vagas com bolsas para formação gratuita com possibilidade de renda

Vão até domingo, 26 de julho, as inscrições para a oficina gratuita de Comunicação de Base Comunitária com Davi Mello e Marcos Linhares pelo link https://acesse.one/oficinaspontovoar O Ponto de Cultura Voar oferece vagas para jovens de 18 a 24 anos, com aulas em formato presencial, entre 27 de julho a 05 de Agosto. Informações: (61) 99827-6019 ou pelo Instagram @institutovoarcultural.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.

Oficina de Comunicação de Base Comunitária (teoria e prática) com Davi Mello e Marcos Linhares – Objetiva formar e capacitar jovens para atuação no campo da produção cultural com foco em comunicação popular, proporcionando uma experiência prática e conectada com a realidade dos territórios. A oficina propõe a integração saudável entre a comunicação e as singularidades e diversidades da cultura. Passo a passo, detalha as principais técnicas de uma assessoria de comunicação e imprensa voltada à cultura, debatendo mídia e arte, memória e patrimônio, tradição e contemporaneidade, mercado de trabalho e sustentabilidade econômica. Redes sociais, fotografia, audiovisual, design e assessoria de imprensa são os temas que compõe a oficina, todas de maneira integrada para a realização de uma comunicação mais ampla e efetiva.

Davi Mello: Cerratense nascido em Brasília, Davi Mello é comunicador formado pela vida e pela UnB. É aprendiz, pesquisador e amante das culturas populares brasileiras, onde mantém laços de amizade e aprendizado com brincantes e mestres de tradição oral. Há mais de 10 anos atua como fotógrafo, realizador audiovisual e assessor de comunicação. Em 2014, cofundou a Pareia Comunicação e Cultura, firmando sua missão de comunicar com encantamento. Para além, brinca com pifes, batuques e principalmente com a poesia popular, publicando poesias em folhetos de cordel.

Marcos Linhares: é jornalista, radialista e professor com ampla trajetória na comunicação institucional e cultural. Com quase duas décadas de atuação em assessoria de imprensa, coordenou a divulgação de mais de 80 projetos para órgãos governamentais e culturais, incluindo o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura do DF, a Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF) e grandes eventos de repercussão nacional, como o 8º Fórum Mundial das Águas e a Teia – Encontro Nacional dos Pontos de Cultura. Sua carreira no jornalismo abrange passagens por veículos de rádio, televisão e imprensa escrita — com coberturas internacionais de grande porte, como os Jogos Olímpicos de Atenas e a Copa do Mundo da Alemanha —, além de atuação como diretor de redação e colunista em portais especializados de imprensa. Atualmente, une essa vasta bagagem prática à docência, ministrando oficinas voltadas ao fortalecimento da comunicação comunitária e cidadã.

A coordenadora de atividades formativas, Milena Guedes, informa que, caso haja vagas remanescentes, pessoas com idade superior a 24 anos poderão ocupá-las, porém não poderão exercer a função de agente cultural.

Ela também informa que as aulas presenciais serão realizadas no Espaço Voar Cultural (SMA Conjunto K Lote 05, na entrada do Pró-DF- Gama).

“Ao fim do curso serão selecionados três agentes que receberão uma bolsa de R$ 900 por dois meses. Esses agentes atuarão na dinamização e gestão das atividades culturais, fortalecendo a cultura viva nas comunidades e promovendo a continuidade e multiplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do projeto”, pontua Milena.

A coordenadora explica que serão priorizados candidatos pretos, pardos, indígenas, LGBTQIAPN+, PCDs, mulheres, jovens de baixa renda e jovens que residirem no Gama ou proximidades.

Serviço:

O quê: Inscrições abertas à oficina gratuita de Comunicação de Base Comunitária com Davi Mello e Marcos Linhares

Quem oferece: Ponto de Cultura Voar

Quando: Até domingo, 26 de julho,

Como: Pelo link https://acesse.one/oficinaspontovoar

Quem (Público-alvo): jovens de 18 a 24 anos

Bolsas: Três vagas com R$ 900/mês por 2 meses

Informações: (61) 9827-601

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.