Gama recebe Auto de Natal no Ponto de Cultura Bagagem Cia de Bonecos

Israel Carvalho

O “Auto de Natal” traz ao palco o espírito do Natal popular através do olhar de Dona Maroca. Entre cores e músicas folclóricas, o público é envolvido por intervenções de bonecos e um cenário móvel que reconta a história da tradição popular natalina de forma lúdica. É uma celebração que une a música de Händel e o regional, transformando a peça em um momento inesquecível para toda a família.

As apresentações acontecem no Espaço Cultural Bagagem, localizado na praça da Q 40, Setor Central do Gama, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, sempre às 18 horas.

Serviço

Local: Espaço Cultural Bagagem – Praça da Q 40, Setor Central do Gama
Datas: 26 e 27 de dezembro de 2025
Horário: 18h

Elenco:
Airton Masciano
@sandra.lyon
@benicci.music
@cristiano.a.alves
@cleiafarias33
@zeninguemopalhaco
@criaranimar
@eudes.leao
@gabimasciano
@heitor_hns
@sc.henrique
Isabella Masciano
ledacarneiro
@luisbenjamim_
niiny.xzr
@vitorwoods

Operador de som
@wesh_indio87

