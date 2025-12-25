O “Auto de Natal” traz ao palco o espírito do Natal popular através do olhar de Dona Maroca. Entre cores e músicas folclóricas, o público é envolvido por intervenções de bonecos e um cenário móvel que reconta a história da tradição popular natalina de forma lúdica. É uma celebração que une a música de Händel e o regional, transformando a peça em um momento inesquecível para toda a família.

As apresentações acontecem no Espaço Cultural Bagagem, localizado na praça da Q 40, Setor Central do Gama, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2025, sempre às 18 horas.

Serviço

Local: Espaço Cultural Bagagem – Praça da Q 40, Setor Central do Gama

Datas: 26 e 27 de dezembro de 2025

Horário: 18h

Elenco:

Airton Masciano

@sandra.lyon

@benicci.music

@cristiano.a.alves

@cleiafarias33

@zeninguemopalhaco

@criaranimar

@eudes.leao

@gabimasciano

@heitor_hns

@sc.henrique

Isabella Masciano

ledacarneiro

@luisbenjamim_

niiny.xzr

@vitorwoods

Operador de som

@wesh_indio87