Delegação de 12 atletas representa o Distrito Federal em João Pessoa, com apoio do Compete Brasília; equipe já garantiu três medalhas de prata e uma de bronze

Atletas do Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do Gama estão representando o Distrito Federal no Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais — Grupos C e D, e no Torneio Nacional de Base da modalidade, realizados em João Pessoa, na Paraíba, entre 22 e 30 de novembro. A delegação é formada por 12 atletas, acompanhados pela treinadora Gabriela Rezende e pela instrutora Liliane Damascena. A participação conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), por meio do programa Compete Brasília.

Até 25 de novembro, os representantes do COP Gama já haviam conquistado quatro medalhas nas disputas: três de prata e uma de bronze, além de outras colocações entre os primeiros participantes.

No Campeonato Brasileiro

Davi Luccas Alves de Carvalho, de 13 anos, conquistou medalha de bronze na prova de plataforma e prata no trampolim de 1 metro, ambas pelo Grupo C. Ao lado de Miguel Kalleb Jesus dos Santos, também de 13 anos, Davi garantiu mais uma medalha de prata na prova de trampolim sincronizado, na categoria C/D.

Miguel também alcançou o sétimo lugar na plataforma e a quinta colocação no trampolim de 1 metro. Os dois atletas ainda têm pela frente a disputa do trampolim de 3 metros.

Na categoria feminina do Grupo D, Lívia da Silva Nogueira, de 11 anos, terminou em sétimo lugar no trampolim de 1 metro, em oitavo no trampolim de 3 metros e novamente em sétimo na plataforma. Além dos resultados no Campeonato Brasileiro, Davi Carvalho conquistou medalha de prata na prova de trampolim de 1 metro da Copa Consada, competição que reúne atletas brasileiros e de outros países.

Para o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, os resultados refletem a dedicação dos alunos e o trabalho desenvolvido nos centros olímpicos e paralímpicos. “É muito bom acompanhar os resultados dos atletas dos nossos Centros Olímpicos e Paralímpicos em competições nacionais. Essas conquistas refletem a dedicação dos alunos e o trabalho dos profissionais que estão diariamente nos nossos equipamentos esportivos. Com o Compete Brasília, buscamos garantir condições para que nossos atletas participem de competições, adquiram experiência e representem o Distrito Federal”, destaca. Torneio de base A participação do Distrito Federal continua no Torneio Nacional de Base de Saltos Ornamentais, programado para 27 a 29 de novembro. Nessa etapa, outros nove atletas do COP Gama entram na disputa, distribuídos entre os grupos B, C, D e E. A equipe será formada por Quezia Laura Neves Garcia e Maielly Jhulie Ferreira da Silva, do Grupo B; Emanuele Roberta Oliveira dos Reis e Laura Santos Milhome, do Grupo C; Kamilly Ferreira Moura, Nathan da Silva Vieira e Adrian Garden, do Grupo D; e Amora Inocêncio dos Santos França e Hadassa Larissa Leme Ribeiro, do Grupo E. Apoio ao esporte O deslocamento da delegação conta com o apoio do Compete Brasília, programa da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal que oferece suporte a atletas e paratletas para participação em competições esportivas realizadas fora do DF. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de participação em eventos esportivos nacionais e internacionais, contribuindo para o desenvolvimento dos competidores e para a representação do Distrito Federal em diferentes modalidades. *Com informações da SEL-DF e da Agência Brasília – 26-/11/2026

Leia também...