Ação começa em 2 de dezembro, com serviços e orientações na Estação 112 Sul e na Casa da Mãe Atípica.

A Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF) e a Secretaria da Mulher (SMDF) promovem, de 2 a 5 de dezembro, a Semana de Mobilização pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. A iniciativa reúne órgãos públicos e instituições parceiras para ampliar o acesso a serviços, orientações e informações sobre direitos, inclusão e proteção social no Distrito Federal.

Nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, das 9h às 16h, a programação será realizada na Estação 112 Sul do Metrô-DF. Durante a mobilização, a SEPD-DF disponibilizará os serviços da pasta, incluindo emissão e entrega de carteiras de identificação da pessoa com deficiência, além de orientações sobre benefícios, programas e outros direitos.

A ação também contará com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), da Defensoria Pública da União (DPU), da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e da Polícia Civil (PCDF). A instituição oferecerá serviços relacionados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), incluindo a identificação da pessoa com deficiência.

Segundo o secretário da Pessoa com Deficiência, William Cunha, a mobilização busca aproximar o poder público da população e fortalecer o diálogo sobre as necessidades das pessoas com deficiência. Ele destaca que a integração entre os serviços contribui para uma gestão mais acessível e para a construção de respostas às demandas desse público.

Igor Carvalho, de 29 anos, tem cegueira total desde o nascimento, mas isso não o impede de trabalhar, circular pela cidade quase sempre sozinho e manter uma rotina independente. Servidor da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD), atua na linha de frente do atendimento às pessoas com deficiência. Para Igor, ainda há avanços necessários na legislação que garante os direitos das pessoas cegas, embora reconheça que os progressos nas últimas duas décadas foram significativos. Nas horas vagas, também atua como blogueiro e influenciador digital, produzindo conteúdo e entrevistando personalidades políticas. Entre suas entrevistas, está a realizada com Jair Bolsonaro, quando ainda era deputado federal e, posteriormente, presidente da República. Com autonomia e determinação, Igor desenvolve suas atividades e compartilha suas experiências nas redes sociais. Acompanhe seus perfis @igorcarvalhodv e conheça mais sobre sua trajetória.

A secretária da Mulher interina, Jackeline Aguiar, ressalta a importância de considerar as necessidades de mulheres com deficiência, mães atípicas e cuidadoras, que podem enfrentar dificuldades adicionais no acesso às políticas públicas. De acordo com ela, a atuação conjunta das secretarias pretende fortalecer a rede de proteção e aproximar os atendimentos dessas mulheres.

O encerramento será no dia 5 de dezembro, das 9h às 13h, na Casa da Mãe Atípica, localizada no Estacionamento 13 do Parque da Cidade. A programação terá atividades de acolhimento e orientação destinadas a pessoas com deficiência, mulheres, mães atípicas, familiares e cuidadores.

A mobilização integra as ações pelo Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. A iniciativa busca fortalecer a articulação entre os órgãos públicos e ampliar o acesso da população a serviços e políticas de cidadania e inclusão.

Com informações da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência

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