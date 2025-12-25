Mary Anastasia O’Grady acusa Alexandre de Moraes de censurar críticos e ordenar prisões de adversários políticos

Retrospectiva — O Poder Judiciário brasileiro voltou a ganhar destaque na imprensa internacional em agosto de 2025, após a publicação de um artigo da colunista Mary Anastasia O’Grady no jornal norte-americano The Wall Street Journal (WSJ). No texto, a articulista afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) teria promovido um “golpe de Estado” no Brasil, ao extrapolar suas atribuições constitucionais e concentrar poderes que, segundo ela, ameaçam o equilíbrio institucional do país.

O artigo, ilustrado com uma foto do ministro Alexandre de Moraes, sustenta que decisões recentes do STF representam um processo de enfraquecimento das garantias democráticas. Ao longo de 11 parágrafos, O’Grady compara o cenário brasileiro a estratégias adotadas por líderes autoritários do século XXI, como o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez (1954–2013), que, segundo ela, teria iniciado seu projeto de poder a partir do controle das instituições e da perseguição a opositores políticos.

Críticas ao Inquérito das Fake News

Um dos principais alvos da colunista é o chamado Inquérito das Fake News, instaurado em 2019 e ainda em andamento. Para O’Grady, a abertura do procedimento marcou o início de um problema institucional grave, ao permitir que o STF atuasse simultaneamente como vítima, investigador e julgador.

“O problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar ‘inquéritos’ secretos sobre supostos crimes contra seus membros”, escreveu a colunista na versão on-line do WSJ.

Segundo ela, a condução do inquérito representaria uma violação de direitos constitucionais, ao afastar instâncias judiciais tradicionais e concentrar decisões no próprio Supremo.

“Primeiro, instaurou o ‘Inquérito das Fake News’, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros”, afirmou.

Acusações contra Alexandre de Moraes

Mary Anastasia O’Grady atribui ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, um papel central nesse processo. De acordo com a colunista, o magistrado estaria promovendo censura a críticos e determinando prisões de adversários políticos sem mecanismos adequados de controle institucional.

Para a articulista, essa concentração de poder configuraria um cenário incompatível com o Estado de Direito, especialmente em uma democracia presidencialista como a brasileira.

Decisões políticas e o 8 de janeiro

No artigo, O’Grady também menciona decisões do STF que, em sua avaliação, reforçam a politização da Corte. Entre elas, a anulação das condenações por corrupção do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em março de 2021, e, em sentido oposto, a transformação do ex-presidente Jair Bolsonaro em réu em investigações conduzidas pelo Supremo.

A colunista ainda critica a interpretação do STF sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, quando prédios dos Três Poderes foram depredados em Brasília. Segundo ela, a Corte classificou os eventos como uma tentativa de golpe, apesar de, em sua visão, não haver indícios concretos de uma ação organizada com apoio militar.

“A maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares”, escreveu.

Repercussão política

O texto também aborda o ambiente político no Brasil, destacando que setores da direita no Senado estariam tentando reunir apoio para um eventual pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, com o argumento de restaurar a imparcialidade do Judiciário.

“Não importa o que você pense do senhor Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da Corte”, afirma a colunista. “As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder.”

As declarações de Mary Anastasia O’Grady reforçam o debate internacional sobre o papel do STF e os limites de sua atuação, ao mesmo tempo em que reacendem discussões internas sobre separação de Poderes, garantias constitucionais e liberdade de expressão no Brasil.

Da redação do Portal Gama Cidadão com informações do Wall Street Journal – 25/12/2025