Avenida dos Pioneiros, no Gama, em transformação

A Avenida dos Pioneiros, no Gama, foi tomada por máquinas e aparelhos neste sábado (18). O motivo desse cenário foi comemorado pela população, afinal, a via finalmente será recuperada após décadas de espera. Ao longo dessa manhã, profissionais faziam os reparos na via, que ficou parcialmente interditada para o serviço. Em cerimônia com a presença da população do Gama e autoridades de governo, o chefe do Executivo do DF, Ibaneis Rocha, fundamentou a importância da recuperação do local.

“Essa é a principal avenida da cidade e que há 23 anos não passava por reformas. A licitação desa obra vem acompanhada de um conjunto de outras como das calçadas e gramados e também da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) e da rodoviária do Gama que era um pedido da população”, destacou Ibaneis Rocha. Morador do Gama há 10 anos, Francisco Lopes tem grande expectativa pela recuperação das vias desse trecho da cidade.

“É uma avenida muito importante para a cidade. Bom ver que esse governo começa a fazer coisas pelo Gama. Sofremos nos últimos anos com buraco e agora está sendo feito. Essa avenida tem vários problemas que só o tapa-buracos não resolve, então essa obra vem em boa hora”, argumenta Francisco. A restauração de pavimento e dos meios-fios terá investimento de R$ 7,8 milhões e serão executadas dentro do prazo de 180 dias.

O trecho de 3,8 km, que será executado pela Novacap, fica entre a Avenida Contorno e a Via SC-5. Além do pavimento, serão feitos faixas de rolamento e baias de ônibus. A sinalização horizontal e vertical ficará a cargo do Detran-DF. Estão previstas, segundo o órgão, a instalação e substituição de placas de trânsito e a pintura de todo o trecho da via.

Para o administrador da cidade, José Elias Silva de Jesus, a obra vai ter um grande impacto para os 141.911 mil habitantes (PDAD 2015/2016) do Gama e representa o fim de uma longa espera.

“Vai suprir as necessidades da nossa cidade na trafegabilidade daquele setor. Há 23 anos, a Avenida dos Pioneiros vem sofrendo com vários processos de tapa-buracos. O Pistão Sul, conforme é conhecido aqui na cidade, é de grande fluxo de carro e ônibus, pois têm vários pontos comerciais. Além do mais, é entrada e saída para o entorno. Iniciamos 2020 com uma grande obra”, comemora Elias.

Além do lançamento da obra, o governador visitou a Feira do Gama e também o terreno onde será construída a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Galeria de fotos da Agência Brasília:

Ian Ferraz, da Agência Brasília – 18/01/2019