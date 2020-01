Notas do Enem 2019 podem ser consultadas a partir de hoje (17)

A consulta das notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2019 foi liberada nessa sexta (17), para o estudante que fez as provas da edição recente do Enem. Para conferir a pontuação, o participante precisa acessar a Página do Participante ou o aplicativo do exame, mediante confirmação de CPF e senha.

Além de consultar o resultado na página do participante e no aplicativo do Enem, os candidatos podem se antecipar e já simular sua nota de corte para saber em quais cursos poderão concorrer à vaga em instituições públicas e privadas. O cálculo do desempenho pode ser conferido no site do Educa Mais Brasil, programa de incentivo estudantil, clicando aqui .

Além de conferir a nota final na página, os participantes terão acesso ao seu número de inscrição, que é imprescindível, por exemplo, para realizar a inscrição no Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) e no Programa Universidade para Todos (ProUni).

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao final da educação básica . Realizado anualmente pelo Inep, desde 1998, o Enem colabora para o acesso à educação superior – por meio do Sisu, do ProUni e de convênios com instituições portuguesas – e a programas de financiamento e apoio estudantil, como o Fies. Os resultados também contribuem para o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

*Matéria produzida com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil