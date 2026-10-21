Com atração surpresa no sábado e clima de “até breve”, o festival se despede do público de Brasília e promete retornar na estiagem de 2027

Dez anos de música, encontros e ocupação cultural dos espaços públicos de Brasília merecem ser comemorados juntos, com uma despedida à altura. Por isso, de 22 a 24 de outubro, o Buraco do Jazz promove três dias de programação especial, a partir das 18h, no Centro Cultural Três Poderes (CC3P). A maratona de encerramento da temporada 2026 reúne Bivalves, Maíra Guedes, Encontro Racional e uma atração surpresa para o sábado.

Com mais de 350 edições ao longo de sua trajetória, sendo 25 realizadas apenas neste ano, o fim desta temporada marca um até breve. A chegada do período chuvoso anuncia a pausa anual do Buraco do Jazz para recarregar as energias. Para o idealizador do evento, Gustavo Frade, a parada vem acompanhada da certeza de dever cumprido em mais um ano de ocupação cultural.

“Crescemos sem perder nossa identidade e o brasiliense adotou o Buraco do Jazz como o quintal da sua própria casa. Entendi que o nosso maior legado no gramado da Praça dos Três Poderes não são apenas os acordes, são os encontros. Agora é hora de pausar com a chegada das chuvas para reencontrar nosso público na estiagem de 2027”, pontua Frade.

Atrações

A programação começa na quinta-feira (22), com a banda Bivalves no já icônico palco-bolha, estrutura que se tornou uma das marcas visuais do evento. Na sexta-feira (23), Maíra Guedes assume o palco para mais uma noite de música ao ar livre. O gran finale fica para sábado (24), quando uma banda surpresa abre a programação às 17h, preparando o terreno para o Encontro Racional, às 20h, no último show desta temporada comemorativa.

Mas o Buraco do Jazz oferece uma experiência completa. Além de shows, o público pode conferir os produtos da Feira de Artesanato e aproveitar as opções gastronômicas da praça de food trucks. E, como uma despedida boa é divertida, o tradicional Concurso de Cangas promete engajar o público – as estampas e montagens mais criativas (ou mais feias, afinal não há perdedores) sobre o gramado serão premiadas.

SERVIÇO:

Buraco do Jazz – programação de encerramento

Quando: 22 a 24/10. Quinta a sábado, a partir das 18. Shows a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Três Poderes – Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental – no gramado da Bandeira Nacional

Quanto: entrada franca | contribuição voluntária – o festival é independente, sustentado principalmente por recursos próprios e pela contribuição espontânea do público.

Mais informações: @buracodojazz

PROGRAMAÇÃO

22/10 – Quinta – BIVALVES

23/10 – Sexta – MAÍRA GUEDES

24/10 – Sábado – banda surpresa, às 17h | Encontro Racional, às 20h.

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