Celina Leão é reeleita e comandará o GDF por mais quatro anos

Com 57,21% dos votos válidos, governadora do PP vence Leandro Grass (PT) no segundo turno e confirma o favoritismo construído desde o primeiro turno

Celina Leão (PP) foi reeleita governadora do Distrito Federal neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições contra Leandro Grass (PT). Com 57,21% dos votos válidos, a governadora confirmou a permanência no Palácio do Buriti para o próximo mandato. O adversário, que teve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu 42,79%.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Celina havia terminado na liderança da disputa, com 49,93% — o equivalente a 825.530 votos válidos. Leandro Grass ficou em segundo lugar, com 34,47%, ou 569.930 votos. O desempenho deixou a governadora a menos de meio ponto percentual de uma definição em turno único.

Com o resultado, Celina se torna a primeira mulher a conquistar o Governo do Distrito Federal pelo voto. Ela já ocupa o cargo desde março deste ano, quando assumiu definitivamente o mandato após a renúncia do então governador Ibaneis Rocha (MDB), que deixou o Buriti para disputar uma vaga no Senado pelo DF. O cenário repete o que ocorreu em 2006, quando Maria de Lourdes Abadia assumiu o Executivo local como vice de Joaquim Roriz, que também saiu para concorrer ao Senado — mas, naquele caso, sem passar pelas urnas como cabeça de chapa.

Trajetória política

Natural de Goiânia (GO), Celina Leão tem 49 anos e é empresária, administradora e bacharel em Direito. A entrada na política ocorreu em 2010, quando foi eleita deputada distrital. Em 2014, foi reeleita para a Câmara Legislativa e, um ano depois, assumiu a presidência da CLDF, posto que a projetou no cenário local. Reeleita governadora neste domingo (25), ela comandará o GDF até 2030, tendo como vice o ex-secretário-chefe da Casa Civil do DF Gustavo Rocha (Republicanos).

Em 2018, foi eleita deputada federal. Na Câmara dos Deputados, ocupou funções ligadas à pauta feminina, entre elas a coordenação-geral dos Direitos da Mulher, no biênio 2021-2022, na Secretaria da Mulher.

Nas eleições de 2022, Celina ocupou o lugar que antes era de Paco Brito na chapa do governador Ibaneis Rocha, assumindo a vice-governadoria. A chegada ao comando do GDF veio em março de 2026, com a renúncia de Ibaneis. Pouco mais de sete meses depois, confirmou a reeleição nas urnas.

Campanha e apoios

Durante a campanha, Celina concentrou esforços na mobilização da base política e na busca por novas alianças. Um dos apoios mais relevantes veio do PSD, após a Justiça Eleitoral negar o registro da candidatura de José Roberto Arruda — movimento que reforçou a estrutura da coligação no segundo turno.

A governadora também promoveu encontros com representantes do setor produtivo, lideranças políticas e diferentes segmentos da população, apostando na comparação entre a gestão em curso e o projeto apresentado pela oposição.

Vida pública

2010 — eleita deputada distrital

2014 — reeleita deputada distrital

2015 — assume a presidência da Câmara Legislativa do DF

2018 — eleita deputada federal

2021-2022 — coordenação-geral dos Direitos da Mulher, na Secretaria da Mulher da Câmara

2022 — eleita vice-governadora na chapa de Ibaneis Rocha

2026 (março) — assume o Governo do DF após a renúncia de Ibaneis

2026 (outubro) — reeleita governadora no segundo turno

Da redação do Gama Cidadão – 25 de outubro de 2026