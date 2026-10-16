14ª edição do Pôr do Sol Cultural celebra os 66 anos do Gama neste domingo (18), às 16h, no Parque Ecológico, com apresentações especiais e palco livre para músicos do DF

Gama (DF), outubro de 2026 — Prepare o coração: chegou a 14ª edição do Pôr do Sol Cultural, edição especial em homenagem ao aniversário de 66 anos do Gama. Neste domingo (18/10), às 16h, o coração do Parque Ecológico do Gama, na SHIS Norte, se transforma em palco aberto de música, natureza e boa energia, com entrada gratuita.

A edição especial apresenta o músico argentino Joel do Sax, a cantora lírica Meguria Marcella e o jovem pianista Artur Heyoan, além do tradicional palco livre para músicos locais e do Distrito Federal.

A novidade fica por conta das apresentações de Meguria Marcella e Artur Heyoan — gravem bem esses nomes. Meguria é soprano, professora de canto erudito e vocalista da banda de heavy metal Arguerom, trajetória que une o refinamento do canto lírico à intensidade do metal. Artur Heyoan é pianista autodidata, compositor e intérprete de músicas autorais clássicas e contemporâneas, um talento jovem que promete marcar a tarde.

O organizador do evento, Israel Carvalho, explica que o projeto deu uma pausa por conta do ano eleitoral, mas o retorno já está em preparação: “Se o tempo deixar, vamos realizar outras edições ainda este ano”, adianta.

A proposta é simples: música instrumental, música clássica e a natureza do cerrado em uma experiência sensorial de paz, beleza e pertencimento. Basta levar tapetinho, cadeira de praia ou sombrinha — e viver a mágica do encontro entre a música e o esplendor do pôr do sol.

O evento é mantido pela própria comunidade: as contribuições voluntárias via PIX ajudam a manter o projeto ativo. Chave PIX: (61) 98463-3314 — Israel Gonçalves Ribeiro Carvalho.

Realização: Associação Viver Cultural – Cultive.

Apoio: CRC Gama, Banca de Poetas, Make Greal, ACEIG, Autoescola Mega, Gama Cidadão, Notícias do Gama, Só no Gama, Tempo de Plantar, Comdema, Brasília Ambiental, Administração Regional do Gama, 9º BPM, 16º GBM e CAESB.



SERVIÇO

Pôr do Sol Cultural — 14ª edição especial de 66 anos do Gama

O quê: Pôr do Sol Cultural — edição especial em homenagem ao aniversário de 66 anos do Gama

Quando: domingo, 18 de outubro de 2026, às 16h

Onde: Parque Ecológico do Gama — SHIS Norte

Atrações: Joel do Sax (sax), Meguria Marcella (canto lírico), Artur Heyoan (piano) e palco livre para músicos locais e do DF

Entrada: gratuita — contribuição voluntária via PIX: (61) 98463-3314

SOBRE O PÔR DO SOL CULTURAL DO GAMA

O Pôr do Sol Cultural do Gama é um evento mensal ao ar livre, realizado no Parque Ecológico do Gama, sempre no terceiro domingo do mês. Une música instrumental e música clássica, natureza e convivência das relações humanas, proporcionando uma experiência sensorial de paz, beleza e pertencimento, com público médio de 500 pessoas presencial e 200 mil online pelas redes sociais.

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