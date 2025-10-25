    Câmara divulga obras vencedoras do terceiro concurso Eu e a Lei

    Já está disponível o resultado da terceira edição do concurso de programas radiofônicos Eu e a Lei, promovido pela Câmara dos Deputados para aproximar os estudantes da legislação brasileira. A iniciativa, que celebra os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), desafiou crianças e jovens de 10 a 17 anos a contar como as leis impactam suas vidas.

    Foram selecionadas duas obras com duração entre um e cinco minutos, com o tema “Direito à informação“, as quais serão veiculadas no programa 15 Minutos de Cidadania, da Rádio Câmara. As produções de rádio foram avaliadas por uma comissão julgadora composta por representantes da Rádio Câmara e do portal infantojuvenil Plenarinho. Foram analisados critérios como adequação ao tema, inovação, originalidade, criatividade, conteúdo e qualidade técnica.

    Os vencedores são: Bruna Calderaro Reis, da Escola Estadual Jarbas Passarinho (PA), sob orientação do professor Benedito Fialho Machado, com a obra “Fake news: cuidado com o que você acredita!”, na categoria 10 a 14 anos; e Andressa da Silva Araújo, Luiza Junqueira Nunes e Cauê Amestrete Ortiz, do Colégio Tiradentes da Brigada Militar (RS), sob orientação da professora Liziane Bacchi, com a obra “Informação na palma da mão”, na categoria 15 a 17 anos.

    Esta edição do concurso recebeu a inscrição de 84 obras, procedentes das cinco regiões do país. Os jovens apresentaram produções sobre fake news, classificação indicativa, acessibilidade e Lei de Acesso à Informação, relacionando o tema com os direitos previstos no ECA.

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

