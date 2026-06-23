MPDFT lança nova versão de mapas sociais em 30 de junho

Ferramentas reúnem dados sobre saúde, assistência social e segurança alimentar para subsidiar políticas públicas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) promoverá, em 30 de junho, a cerimônia de lançamento dos novos Mapas Sociais desenvolvidos pelo Núcleo de Políticas Públicas da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC). A iniciativa reúne painéis que consolidam informações de diferentes áreas e fontes de dados, com o objetivo de ampliar o acesso a indicadores e apoiar a análise de políticas públicas.

Entre as ferramentas que serão apresentadas está o Mapa da Fila SUS, que permite acompanhar, em tempo real, a situação das filas de cirurgias eletivas, exames e consultas, além do andamento dos agendamentos após a saída do cidadão da lista de espera. Essa visão permite a identificação de gargalos, como a falta de profissionais de determinada especialidade. Também será lançado o Mapa das UPAs, que reúne informações sobre atendimentos, tempo de espera, internações e ocupação de leitos nas unidades de pronto atendimento.

Outra novidade é a atualização do Mapa APS, voltado à análise das Unidades Básicas de Saúde, com dados sobre equipes de saúde, estrutura e funcionamento das UBSs. Nesta versão, o painel utiliza dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Secretaria de Saúde.

O evento marcará ainda a apresentação da nova versão do Mapa de Desenvolvimento Social. A segunda edição do painel apresenta dados atualizados do novo sistema de informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, abrangendo benefícios socioassistenciais e de transferência de renda; atendimentos realizados pelos equipamentos da rede; refeições servidas nos Restaurantes Comunitários, com detalhamento por Região Administrativa; e informações relativas ao Cartão Prato Cheio.

Também integra o conjunto de ferramentas o Mapa Segurança Alimentar, desenvolvido em parceria entre o MPDFT, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e a GNA-Social. O painel disponibiliza indicadores sobre adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), oferta de serviços e insegurança alimentar grave em municípios de todo o país.

Para o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, o Ministério Público deve atuar com base em dados e informações oficiais. “Diagnóstico é essencial no tratamento da política pública. Tanto o gestor como o Ministério Público devem trabalhar com informações precisas para pautar a sua atuação em prol do cidadão na defesa de todo e qualquer direito fundamental. Os mapas são um instrumento muito eficaz para isso”, afirma.

Mapa Social

O Mapa Social do MPDFT é uma ferramenta que oferece um panorama da realidade social do Distrito Federal a partir da reunião de dados e indicadores oficiais sobre as políticas públicas em áreas como educação, saúde, assistência social e orçamento.

O projeto é uma iniciativa da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), em parceria com o governo e organizações da sociedade civil. Para conhecer os mapas disponíveis, clique aqui.

Serviço

Lançamento de novas versões do Mapa Social

Data: 30 de junho

Horário: 17h

Local: Sala do Conselho Superior do MPDFT