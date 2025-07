A festança continua! Após o sucesso das celebrações juninas na região, o Gama se prepara para receber mais uma atração cultural de destaque: a Exposição Multimídia “Vila São João – Saberes e Tradições”, que acontece nos dias 12 e 19 de julho, a partir das 19h, no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, localizado na Ponte Alta Norte do Gama.

Mais que uma festa, a exposição oferece ao público uma verdadeira imersão nas raízes e memórias das festas juninas, homenageando em especial a memória de Dona Vilma Campos Paz Bezerra, fundadora e eterna presidente do tradicional grupo Chapéu de Palha, que este ano celebra 42 anos de resistência e arte popular.

A programação conta com uma rica experiência sensorial e interativa, que reúne:

Exposição de figurinos e trajes típicos

Acervo fotográfico histórico

Documentário com projeção mapeada

Espaço cenográfico com visitas guiadas

Contação de histórias populares

Apresentações da quadrilha Chapéu de Palha

Trio de forró ao vivo

O evento também reforça seu compromisso com a acessibilidade, oferecendo intérpretes de Libras, audiodescrição e QR Codes informativos para tornar a experiência inclusiva para todos os públicos.

“Essa exposição é um tributo à Dona Vilma e à força da cultura nordestina que pulsa no coração do Gama. É arte, memória e celebração coletiva”, afirma a produção do evento.

O local escolhido, o Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, tem se consolidado como um polo de efervescência artística na região, abrigando espetáculos, oficinas e iniciativas comunitárias de formação e difusão cultural.

Durante a semana, o projeto receberá visitas de escolas públicas e instituições sociais, oferecendo uma programação educativa e interativa voltada para crianças, adolescentes e educadores. A proposta é promover o contato direto com as tradições culturais juninas por meio de visitas guiadas, contação de histórias e mediação cultural, fortalecendo o vínculo entre arte, memória e formação cidadã.

A Exposição Multimídia “Vila São João – Saberes e Tradições” é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), valorizando artistas e agentes culturais locais.

Serviço

O quê: Exposição Multimídia “Vila São João – Saberes e Tradições”

Quando: 12 e 19 de julho de 2025, a partir das 19h

Onde: Espaço Cultural Cidade dos Bonecos – Av. Buriti, Condomínio Esquina do Sol, Lote 15/17 Comercial, Ponte Alta Norte, Gama – DF

Localização – Google Maps

Entrada gratuita

Classificação livre

Ingressos Clique aqui!



Mais informações: [Instagram @cidadedosbonecos / contato do Whatsapp, clique aqui!]