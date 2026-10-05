Max Maciel lidera votação para deputado distrital com 91.784 votos; Eduardo Pedrosa e Chico Vigilante completam o pódio
O Distrito Federal elegeu, neste domingo (4/10), os 24 deputados distritais que irão compor a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).
Veja quem são os eleitos para o mandato de 2027 a 2030:
- Max Maciel (PSol) – 92.234 votos
- Eduardo Pedrosa (União) – 50.833 votos
- Chico Vigilante (PT) – 50.046 votos
- Joaquim Roriz Neto (PL) – 45.604 votos
- Estefane Sampaio (Republicanos) – 45.558 votos
- Múcio (PSB) – 42.769 votos
- Gabriel Magno (PT) – 42.331 votos
- Keka Bagno (PSol) – 40.569 votos
- Roosevelt Vilela (PL) – 39.181 votos
- Robério Negreiros (Pode) – 37.401 votos
- Victor Jansen (PL) – 32.120 votos
- Jaqueline Silva (MDB) – 31.882 votos
- Rôney Nemer (PP) – 29.926 votos
- Pepa (PP) – 29.786 votos
- Ricardo Vale (PT) – 29.387 votos
- Wellington Luiz (MDB) – 28.655 votos
- Renata D’Aguiar (Republicanos) – 28.172 votos
- Martins Machado (Republicanos) – 27.541 votos
- Hermeto (MDB) – 26.433 votos
- André Kubitschek (PL) – 23.683 votos
- Pastor Daniel de Castro (PP) – 21.326 votos
- João Cardoso (PL) – 20.622 votos
- Rogério Morro da Cruz (PSD) – 19.603 votos
- Dayse Amarilio (PSB) – 15.440 votos
Dos 24 deputados eleitos, 17 já integram a atual legislatura e garantiram a reeleição neste domingo. Por outro lado, três parlamentares que disputavam a reeleição ficaram de fora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF): Doutora Jane (Republicanos), Iolando (MDB) e Jorge Vianna (Democrata). Entre as novidades para o mandato de 2027 a 2030, sete novos nomes chegam à CLDF: Estefane Sampaio (Republicanos), Múcio (PSB), Keka Bagno (PSol), Victor Jansen (PL), Rôney Nemer (PP), Renata D’Aguiar (Republicanos) e André Kubitschek (PL), renovando parte da composição do Legislativo do Distrito Federal.
PL terá a maior bancada da CLDF
O Partido Liberal elegeu 5 das 24 cadeiras da próxima Câmara Legislativa — a maior bancada individual da Casa a partir de 2027. Os eleitos: Joaquim Roriz Neto, Roosevelt Vilela, Victor Jansen, André Kubitschek e João Cardoso.
Desses, Roriz Neto, Roosevelt Vilela e João Cardoso renovaram o mandato. Victor Jansen e André Kubitschek são estreantes.
- Victor Jansen, 25 anos: influenciador que ficou conhecido por vídeos na UnB criticando artes e centros acadêmicos. Tentou disputar em 2022, mas a candidatura não foi homologada. Em 2026 entrou para o PL com apoio de nomes do bolsonarismo.
- André Kubitschek, 33 anos: bisneto de Juscelino Kubitschek e filho de Paulo Octávio. Administrador e advogado, foi secretário de Juventude do DF e trocou o PSD pelo PL em abril.
Na composição geral, também terão cadeiras: Republicanos, MDB e PP com 3 cada; PT, Psol e PSB com 2; União Brasil, Podemos e PSD com 1 cada.
Da redação do Gama Cidadão – 04/10/2026