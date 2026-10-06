Afastamento será temporário e não remunerado; trajetória no Senado reúne investimentos em serviços públicos, proteção às mulheres e oportunidades para a população do DF

A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) irá se licenciar temporariamente do mandato por recomendação médica, para cuidar da saúde e tratar de assuntos particulares. Durante o afastamento, que será não remunerado, sua suplente, Leany Lemos (PSB-DF), assumirá a representação no Senado Federal.

No último sábado (3), após participar de uma carreata sob chuva entre Ceilândia e Taguatinga, a parlamentar precisou de atendimento hospitalar devido à persistência de um quadro viral. A recomendação é de repouso e suspensão das atividades habituais.

Primeira mulher e primeira pessoa nascida no Distrito Federal eleita para o Senado, Leila construiu, ao longo de oito anos, uma atuação voltada à melhoria dos serviços públicos, à proteção das mulheres e à ampliação de oportunidades. Nesse período, destinou mais de R$ 810 milhões ao DF.

Saúde e oportunidades nas cidades

A saúde pública do DF recebeu R$ 391,6 milhões em emendas para obras, modernização das unidades e aquisição de equipamentos. Os recursos contemplam a construção de quatro UBS, das quais a de Santa Maria já foi entregue, computadores para 86 unidades básicas e equipamentos para hospitais de todo o DF, incluindo 34 máquinas de hemodiálise para o Hospital de Base e seis tomógrafos. Todos os hospitais do DF receberam investimentos das emendas indicadas por Leila.

As parcerias com o terceiro setor também marcaram o mandato. Mais de 640 projetos sociais receberam apoio para oferecer esporte gratuito, atividades culturais, acolhimento e capacitação profissional. Para as mulheres, cursos de costura, bordado, panificação e confeitaria abriram caminhos para a geração de renda e a autonomia financeira.

Na agricultura familiar, foram destinados R$ 78,1 milhões, com apoio à aquisição de mais de mil máquinas e equipamentos. Os investimentos ajudam produtores a ampliar a capacidade de trabalho e fortalecer a produção dos alimentos que chegam à mesa das famílias.

Leis e defesa do Distrito Federal

Leila participou diretamente da construção de mais de 40 leis em vigor, como autora ou relatora. Entre os destaques estão a Lei do Stalking, que tornou a perseguição um crime, a legislação sobre monitoramento eletrônico de agressores de mulheres e a que tornou permanente a Lei de Incentivo ao Esporte.

A defesa do Fundo Constitucional do Distrito Federal também foi uma prioridade do mandato, pela importância dos recursos para a segurança pública, a saúde e a educação. Para reverter a alteração recente na regra de atualização dos repasses, Leila apresentou um projeto de lei complementar (PLP 250/2026) que busca recuperar a base de cálculo anterior e preservar os recursos destinados aos serviços públicos do DF.

No Senado, a parlamentar foi líder da Bancada Feminina, procuradora especial da Mulher e a primeira mulher a presidir as comissões de Meio Ambiente e de Esporte. Sua trajetória reúne a experiência de quem encontrou uma oportunidade no esporte e passou a trabalhar para ampliar oportunidades para outras pessoas.