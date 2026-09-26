A candidata a deputada distrital Marcela Passamani foi recebida na noite de quarta-feira (23/9) por cerca de 400 pessoas em reunião com apoiadores, eleitores e lideranças comunitárias do Gama, segundo os coordenadores de campanha. O encontro aconteceu na Escola Nossa Senhora Aparecida, no Setor Central, entre 18h30 e 22h, e contou com a presença de Gustavo Rocha, candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Celina Leão.

Na entrada da escola, Marcela e Gustavo foram recebidos pelos coordenadores de campanha Ailton Miranda e Luciana Maria e pelo líder comunitário Antônio Formiga, junto com correligionários e lideranças da região.

O encontro começou com energia de festa. Ao subir ao palco, a candidata cantou “Minha Pequena Eva” e arrancou aplausos do público: em poucos minutos, o salão inteiro estava energizado ao som de Eva, criando um clima de descontração antes mesmo do discurso.

No palco, Marcela destacou a relação afetiva que diz ter com a cidade. “Eu tenho uma Gama de amigos nesta cidade. Cada cidade que eu vou tem uma característica; o Gama, quando a gente chega, sente quem é a gente. O Gama acolhe, e eu me sinto acolhida nesta cidade”, disse. “Estou me colocando à disposição para ajudar essa cidade com o mandato. E sabe por que eu tenho condição de ajudar o Gama? Porque, além de ter sido secretária de Justiça por 6 anos, eu já estive como secretária ajudando esta cidade. Conheço os problemas, os anseios e as características do Gama. Estou pronta para assumir o mandato na CLDF, e vamos ter condições de ajudar muito mais.” Quem fez o pedido direto de voto foi o marido e candidato a vice-governador. “Quem conhece a Marcela, vota nela. Eu digo isso porque estamos juntos há 26 anos, temos uma família maravilhosa, temos dois filhos. Eu conheço a essência dela, eu sei do que ela é capaz. Ela está motivada nesta eleição, ela quer fazer o bem para as pessoas. Como eu peço voto para Celina Leão, 11, eu peço também voto para Marcela Passamani, 15.555“, afirmou Gustavo Rocha.

Durante a fala, Marcela citou a reforma do Cine Itapuã, fechado por muitos anos e abraçado pela governadora Celina Leão. Segundo a candidata, a governadora visitou nesta semana as obras de revitalização do espaço, que estão em andamento. “Em breve vamos ter um cinema novinho para relembrar os velhos tempos do Cine Itapuã“, disse, ao anunciar que colocará o mandato à disposição para apoiar cultura e lazer no Gama.

Marcela também lembrou o pacote de obras anunciado pela governadora nesta semana: 27 ordens de serviço, que representam quase R$ 20 milhões em investimentos para o Gama. Entre os itens estão uma nova CEPI (Centro de Ensino em Período Integral), novos parquinhos, obras de infraestrutura, revitalizações, zeladoria e melhorias em diferentes pontos da cidade. “Eu, Gustavo e a governadora temos um compromisso com o Gama”, afirmou a candidata, que prometeu ainda fiscalizar a saúde dos hospitais da região, se eleita, para resolver problemas de saúde e ambientais da região.

Quem é Marcela Passamani?

Marcela Passamani (número de urna 15.555) é candidata a deputada distrital do Distrito Federal nas Eleições 2026 pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nasceu em Vitória (ES) e tem 45 anos. Marcela é casada com Gustavo Rocha e tem dois filhos. Declarou ao TSE ensino superior completo e ocupação anterior de advogada. É também arquiteta, gestora pública e a primeira mulher a comandar a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF).

À frente da Sejus-DF, liderou programas voltados à proteção de mulheres, famílias e pessoas idosas e à ampliação do acesso à cidadania. Entre as iniciativas estão o Direito Delas, o Viver 60+, o Acolhe DF, o Na Hora Noturno, o Cidadania nas Escolas, o GDF Mais Perto do Cidadão e o Casamento Comunitário.

Se eleita, Marcela Passamani pretende ampliar essas bandeiras e propostas, além de garantir que leis e recursos públicos estejam sendo bem utilizados.

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Por Israel Carvalho — Gama Cidadão