    Tsunami político em Brasília: Wellington Luiz pode assumir o GDF e Rafael Prudente surge como nome forte ao Buriti

    Advogado Vicenzo

    A manhã desta terça-feira (18/11) provocou um abalo sísmico no cenário político do Distrito Federal. A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF), ordenou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões e resultou em prisões e no afastamento do presidente do Banco de Brasília (BRB), ampliando ainda mais a crise já instalada após os desdobramentos do escândalo envolvendo o Banco Master.

    Em meio ao turbulento cenário, o advogado Vicenzo protocolou um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB) e a vice-governadora Celina Leão (PP), nesta quarta-feira (20). A denúncia aponta que ambos teriam defendido publicamente a compra do Banco Master pelo BRB, além de atuado com interferência política direta para viabilizar a operação, mesmo diante de posicionamentos contrários de órgãos de fiscalização e controle. O documento foi encaminhado para a Mesa Diretora da Câmara Legislativa, responsável pela primeira decisão política: dar seguimento ao pedido ou arquivá-lo. 

    O pedido se apoia na Constituição Federal, na Lei Orgânica do DF e no Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

    A Constituição do Distrito Federal é clara: se governador e vice forem afastados, o presidente da CLDF — atualmente Wellington Luiz (MDB) — assume imediatamente o comando do DF. Conhecido por uma gestão produtiva, de diálogo e focada em pautas sociais, Wellington tem liderado iniciativas de combate ao feminicídio, proteção de crianças, transparência, modernização e ações diretas para a população, como regularização fundiária e apoio às forças de segurança. Esse cenário adiciona ainda mais tensão a um momento já considerado um dos mais delicados e decisivos da política brasiliense nos últimos anos.

    Rafael Prudente é o nome mais cotado em novo cenário eleitoral

    Caso o Palácio do Buriti seja ocupado por Wellington Luiz em decorrência de um eventual afastamento da atual gestão, cresce a especulação sobre quem será o nome apoiado pelo grupo emedebista para disputar o cargo nas eleições de 2026 — ou até mesmo em uma eventual eleição indireta, caso haja cassação definitiva.

    Internamente, o favorito é o deputado federal Rafael Prudente (MDB). Pesquisas preliminares e análises estratégicas encomendadas pelo próprio grupo já colocam Prudente como o plano B do MDB no DF.

    Não é a primeira vez que seu nome aparece como alternativa viável: em julho de 2021, quando era presidente da CLDF, Rafael Prudente assumiu interinamente o comando do Palácio do Buriti durante as férias do governador Ibaneis, experiência que reforça sua credibilidade no jogo político.

    Precedentes reforçam: Caso Arruda e a ascensão de Wilson Lima em 2010

    A hipótese de um presidente da CLDF assumir o GDF não é inédita. Em fevereiro de 2010, o então presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima (PR), assumiu o governo do Distrito Federal após o processo de impeachment que afastou o governador José Roberto Arruda (ex-DEM).

    O precedente amplia o clima de alerta e mostra que, em Brasília, crises institucionais podem mudar drasticamente o comando político da noite para o dia.

    Clima de incerteza total

    O Distrito Federal vive um momento de forte instabilidade política, com a Operação Compliance Zero, o pedido de impeachment e a pressão crescente sobre o governo. As próximas semanas serão decisivas para definir os rumos da crise, enquanto a CLDF, o TJDFT e os desdobramentos das investigações permanecem no centro das atenções. Nesse cenário, parlamentares de oposição articulam a criação de uma CPI para apurar a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, barrada pelo Banco Central, com previsão de funcionamento por 180 dias.

    Segue a lista dos deputados distritais que votaram sim ou não à proposta de compra do Banco Master pelo BRB:

    • Chico Vigilante (PT): não
    • Dayse Amarilio (PSB): não
    • Doutora Jane (AGIR): sim
    • Eduardo Pedrosa (União Brasil): sim
    • Fábio Félix (PSOL): não
    • Gabriel Magno (PT): não
    • Hermeto (MDB): sim
    • Iolando (MDB): sim
    • Jaqueline Silva (AGIR): sim
    • João Cardoso “Professor Auditor” (Avante): sim
    • Jorge Vianna (PSD): sim
    • Martins Machado (Republicanos): sim
    • Max Maciel (PSOL): não
    • Paula Belmonte (Cidadania): não
    • Pastor Daniel de Castro (PP): sim
    • Pepa (PP): sim
    • Ricardo Vale (PT): não
    • Robério Negreiros (PSD): sim
    • Rogério Morro da Cruz (PMN): sim
    • Roosevelt Vilela (PL): sim
    • Thiago Manzoni (PL): sim no primeiro turno, ausente no segundo turno
    • Wellington Luiz (MDB): sim

    Os deputados Daniel Donizet (MDB) e Joaquim Roriz Neto (PL) estão licenciados e não votaram.

    Da redação do Gama Cidadão

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

