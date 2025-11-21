A manhã desta terça-feira (18/11) provocou um abalo sísmico no cenário político do Distrito Federal. A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF), ordenou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões e resultou em prisões e no afastamento do presidente do Banco de Brasília (BRB), ampliando ainda mais a crise já instalada após os desdobramentos do escândalo envolvendo o Banco Master.

Em meio ao turbulento cenário, o advogado Vicenzo protocolou um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB) e a vice-governadora Celina Leão (PP), nesta quarta-feira (20). A denúncia aponta que ambos teriam defendido publicamente a compra do Banco Master pelo BRB, além de atuado com interferência política direta para viabilizar a operação, mesmo diante de posicionamentos contrários de órgãos de fiscalização e controle. O documento foi encaminhado para a Mesa Diretora da Câmara Legislativa, responsável pela primeira decisão política: dar seguimento ao pedido ou arquivá-lo.

O pedido se apoia na Constituição Federal, na Lei Orgânica do DF e no Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A Constituição do Distrito Federal é clara: se governador e vice forem afastados, o presidente da CLDF — atualmente Wellington Luiz (MDB) — assume imediatamente o comando do DF. Conhecido por uma gestão produtiva, de diálogo e focada em pautas sociais, Wellington tem liderado iniciativas de combate ao feminicídio, proteção de crianças, transparência, modernização e ações diretas para a população, como regularização fundiária e apoio às forças de segurança. Esse cenário adiciona ainda mais tensão a um momento já considerado um dos mais delicados e decisivos da política brasiliense nos últimos anos.

Rafael Prudente é o nome mais cotado em novo cenário eleitoral

Caso o Palácio do Buriti seja ocupado por Wellington Luiz em decorrência de um eventual afastamento da atual gestão, cresce a especulação sobre quem será o nome apoiado pelo grupo emedebista para disputar o cargo nas eleições de 2026 — ou até mesmo em uma eventual eleição indireta, caso haja cassação definitiva.

Internamente, o favorito é o deputado federal Rafael Prudente (MDB). Pesquisas preliminares e análises estratégicas encomendadas pelo próprio grupo já colocam Prudente como o plano B do MDB no DF.

Não é a primeira vez que seu nome aparece como alternativa viável: em julho de 2021, quando era presidente da CLDF, Rafael Prudente assumiu interinamente o comando do Palácio do Buriti durante as férias do governador Ibaneis, experiência que reforça sua credibilidade no jogo político.

Precedentes reforçam: Caso Arruda e a ascensão de Wilson Lima em 2010

A hipótese de um presidente da CLDF assumir o GDF não é inédita. Em fevereiro de 2010, o então presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima (PR), assumiu o governo do Distrito Federal após o processo de impeachment que afastou o governador José Roberto Arruda (ex-DEM).

O precedente amplia o clima de alerta e mostra que, em Brasília, crises institucionais podem mudar drasticamente o comando político da noite para o dia.

Clima de incerteza total

O Distrito Federal vive um momento de forte instabilidade política, com a Operação Compliance Zero, o pedido de impeachment e a pressão crescente sobre o governo. As próximas semanas serão decisivas para definir os rumos da crise, enquanto a CLDF, o TJDFT e os desdobramentos das investigações permanecem no centro das atenções. Nesse cenário, parlamentares de oposição articulam a criação de uma CPI para apurar a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, barrada pelo Banco Central, com previsão de funcionamento por 180 dias.

Segue a lista dos deputados distritais que votaram sim ou não à proposta de compra do Banco Master pelo BRB:

Chico Vigilante (PT): não

não Dayse Amarilio (PSB): não

não Doutora Jane (AGIR): sim

sim Eduardo Pedrosa (União Brasil): sim

sim Fábio Félix (PSOL): não

não Gabriel Magno (PT): não

não Hermeto (MDB): sim

sim Iolando (MDB): sim

sim Jaqueline Silva (AGIR): sim

sim João Cardoso “Professor Auditor” (Avante): sim

sim Jorge Vianna (PSD): sim

sim Martins Machado (Republicanos): sim

sim Max Maciel (PSOL): não

não Paula Belmonte (Cidadania): não

não Pastor Daniel de Castro (PP): sim

sim Pepa (PP): sim

sim Ricardo Vale (PT): não

não Robério Negreiros (PSD): sim

sim Rogério Morro da Cruz (PMN): sim

sim Roosevelt Vilela (PL): sim

sim Thiago Manzoni (PL): sim no primeiro turno, ausente no segundo turno

sim no primeiro turno, ausente no segundo turno Wellington Luiz (MDB): sim Os deputados Daniel Donizet (MDB) e Joaquim Roriz Neto (PL) estão licenciados e não votaram.

Número do Protocolo: 03.29-2025 – Pedido de Impeachment Ibaneis e Celina.

Da redação do Gama Cidadão