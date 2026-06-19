DF Instrumental Fest traz Lúcio Maia ao Gama

Festival chega ao Gama neste sábado (20), com programação gratuita no CEM 02 e atrações que vão do maracatu ao violão instrumental

A música e a pluralidade artística vão movimentar o Gama neste sábado (20). A região administrativa recebe mais uma etapa do DF Instrumental Fest 2026, que será realizado no Centro de Ensino Médio (CEM) 02. Com portões abertos a partir das 15h55, o evento tem acesso gratuito à comunidade. O festival conta com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando Modesto, destaca que o DF Instrumental Fest contribui para ampliar o acesso da população à produção cultural de qualidade, levando música, formação de público e diversidade artística a diferentes regiões do Distrito Federal. “Ao reunir artistas consagrados, talentos locais e manifestações da cultura popular em espaços públicos e educacionais, o festival fortalece a circulação cultural, estimula a economia criativa e reafirma a cultura como instrumento de encontro, cidadania e desenvolvimento social”.

A grade de atrações desta etapa foi pensada para misturar diferentes vertentes artísticas. O grande destaque da noite é o guitarrista Lúcio Maia, consagrado como um dos fundadores da histórica banda Chico Science & Nação Zumbi. O público também poderá conferir as apresentações do grupo de Maracatu Zenga Baque Angola, do violonista Cairo Vitor e uma intervenção literária especial com a Banca de Poetas.

Segundo R. C. Ballerini, idealizador do projeto, o DF Instrumental Fest é uma plataforma de difusão cultural, intercâmbio artístico e fortalecimento da economia criativa. “Promovemos encontros que ampliam o acesso à cultura e estimulam novas conexões entre artistas e público”, reforça.

Com a promessa de movimentar o Gama, o festival se consolida como uma opção de lazer acessível para toda a família, unindo entretenimento e valorização da identidade cultural local. Não há necessidade de retirada prévia de ingressos.

Programação

15h55 – Abertura dos portões

16h16 às 16h46 – Zenga Baque Angola (intervenção)

16h46 às 17h46 – Lúcio Maia

17h46 às 18h06 – Zenga Baque Angola (intervenção)

18h06 às 18h41 – Cairo Vitor

Encerramento: intervenção da Banca de Poetas