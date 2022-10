Bolsonaro recebe integrantes do movimento Inclusão Brasil no Palácio da Alvorada Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), encontra representantes de movimentos que atuam em defesa de pessoas com deficiência

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, recebeu na tarde do último domingo, 09/10, integrantes do Inclusão Brasil que atuam em defesa de pessoas com deficiência. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República.

Segundo Israel Carvalho, integrante do Inclusão Brasil, o encontro aconteceu graças a uma articulação do irmão da Michelle Bolsonaro, Eduardo Torres e do intérprete de Libras do presidente Bolsonaro, Fabiano Guimarães.

“O presidente Bolsonaro tem muita estima pelo defisiente visual Igor Carvalho, desde a época em que atuava como deputado federal, recebia conselhos do defisiente visual sobre as políticas da pessoa com deficiência no seu gabinete”. disse Israel Carvalho

“é preciso reconhecer e divulgar as coisas positivas realizadas pelo governo, já que a imprensa não mostra. Lembrando que na eleição de 2018, foi este mesmo grupo que desmentiu nas redes sociais a Fake News da oposição, mentindo que o Bolsonaro e seu filho teriam votado contra a LBI, enquanto eram deputados”. ressalta César Achkar, integrante do Inclusão Brasil.

O Movimento INCLUSÃO BRASIL surgiu por iniciativa de entidades e pessoas envolvidas com a causa das pessoas com deficiência, buscando a conquista de uma reivindicação antiga, a incorporação do Abono Natalino ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Um presidente do povo e que promove a inclusão

O Governo Bolsonaro está sendo extremamente inclusivo e liberal. E os exemplos disso não são poucos.

A inclusão oficial de um intérprete de LIBRAS onde quer que esteja o presidente.

O trabalho da Primeira-Dama, Michelle Bolsonaro, em favor das pessoas com deficiência tem valorizado demais a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Jair Bolsonaro empossou um deficiente visual como Secretário Nacional de Justiça. Até os LGBTQIA+ estão com o Bolsonaro. Um exemplo é o canal no YouTube: “Gays Com Bolsonaro”.

Pela primeira vez a primeira-dama discursou antes do presidente no momento da posse. Seu discurso foi feito em Libras (língua brasileira de sinais) para um público de 15 mil pessoas.

Michelle Bolsonaro é engajada na causa da pessoa com deficiência, aliás ela faz parte do Ministério de Surdos e Mudos da Igreja Batista Atitude onde atua como intérprete de Libras nos cultos. Em seu discurso a primeira-dama disse:

“Agradeço a Deus pela grande oportunidade de ajudar as pessoas que mais precisam. Quero fazer um trabalho de ajuda ao próximo, o que sempre fez parte da minha vida. A partir de agora como primeira-dama posso ampliar de maneira mais significativa. É grande a satisfação e o privilégio de poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria de modo muito especial de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão todos valorizados.”

Este está sendo um governo que valoriza seu povo como um todo e trouxe de volta o sentimento de patriotismo às pessoas.

Destacamos a seguir, alguns avanços alcançados durante o Governo Bolsonaro, referentes à causa das pessoas com deficiência:



Criação do Cadastro Inclusão. Lançado em março de 2022 o cadastro simplifica a vida das pessoas com deficiência na busca de seus direitos, criando um Certificado que comprova sua condição de pessoa com deficiência, substituindo a necessidade de apresentação de um novo laudo;

Criação do SISDEF. Lançado em março de 2022 , o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência é gerido pela Fiocruz , garantindo um monitoramento da população com deficiência com indicadores confiáveis, para orientar as políticas públicas;

Regulamentação do Tratado de Marraqueche. Por meio do Decreto nº 10.882, de 2021, reconhecendo órgãos e entidades públicas para atuar como entidades autorizadas na publicação de obras literárias em formato acessível, para pessoas com deficiência visual;

Ampliação do direito à Isenção de IPI e IOF. Em 2022 o benefício da isenção para compra de veículos para PCDs foi estendido às pessoas com deficiência auditiva. A limitação do valor do veículo também foi reajustada significativamente, atendendo à uma reivindicação do segmento que permeou por vários anos;

Ampliação e aprimoramento do VLIBRAS . Fruto de parceria entre o Ministério da Economia (ME) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), O VLibras é uma tecnologia que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio de um avatar tridimensional. Com cerca de 100 mil traduções realizadas todos os dias;

Acessibilidade Cultural . Em setembro de 2022, foi assinada uma Instrução Normativa, que dispõe sobre acessibilidade visual e auditiva nos segmentos de distribuição e exibição cinematográfica. São mais de 1.700 obras produzidas com recursos de acessibilidade. Os recursos de acessibilidade também estão disponíveis no celular ou tablet;

Implantação do Auxílio Inclusão . Regulamentado em 2022, o Auxílio-Inclusão, no valor de ½ salário-mínimo, é pago à pessoa com deficiência que deixam o BPC para assumir um trabalho com carteira assinada de até 2 salários-mínimos, apoiando e estimulando sua inclusão no mercado de trabalho;

Atenção às Pessoas com Doenças Raras . Em 2019, tivemos a criação da Coordenação-Geral de Pessoas com Doenças Raras no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em 2020, nasceu o Comitê Interministerial de Doenças Raras, destinado a formular e implementar políticas voltados para a proteção da integridade física e mental e para a promoção e defesa dos direitos das pessoas com doenças raras;

Pensão por Microcefalia . Em 2020, o Governo concedeu a pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo, para as crianças com microcefalia.

Da redação do Gama Cidadão com colaboração do movimento Inclusão Brasil – 16/10/2022