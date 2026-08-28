Governadora esteve na Feira Permanente do Gama nesta quinta-feira (27/8) e também divulgou inauguração de nova feira em Santa Maria

A candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta quinta-feira (27/8), durante agenda na Feira Permanente do Gama, a destinação de R$ 12 milhões para manutenção e reforma de feiras na capital. Além do aporte financeiro, a governadora comprometeu-se a levar uma linha de Metrô ao Gama e confirmou a inauguração de uma nova feira em Santa Maria ainda nesta semana. Durante a visita, Celina percorreu os corredores, conversou com feirantes e ouviu demandas locais, com destaque para a necessidade urgente de reforma dos banheiros.

Investimento nas feiras: R$ 12 milhões para reformas

Em alusão à Semana do Feirante, a visita à Feira Permanente do Gama serviu como palco para o anúncio de novos recursos destinados ao setor. Celina Leão identificou, por meio do diálogo direto com os comerciantes, que as instalações sanitárias do local são uma das principais queixas, sendo consideradas obsoletas pelos frequentadores e trabalhadores.

“Houve um pedido da reforma dos banheiros, que nós vamos atender, banheiros muito antigos também. Estar presente na feira, na Semana do Feirante, para nós é muito especial. E, com o trabalho prestado, R$ 46 milhões já investidos e R$ 12 milhões disponibilizados para que a gente possa dar continuidade à manutenção e reforma das feiras”, afirmou a governadora.

De acordo com o balanço apresentado pela gestão, o programa de manutenção das feiras do Distrito Federal já consumiu R$ 46 milhões em melhorias diversas. O novo montante de R$ 12 milhões garantirá a continuidade do cronograma de obras em diversas regiões administrativas, visando modernizar os espaços de comercialização popular.

Expansão comercial em Santa Maria

Ainda durante a agenda no Gama, a governadora antecipou detalhes sobre a entrega da nova Feira de Santa Maria. Segundo Celina Leão, o empreendimento conta com uma estrutura totalmente nova e moderna, projetada para oferecer melhores condições de trabalho aos feirantes e conforto aos consumidores. A previsão é que o local seja aberto oficialmente ao público ainda no decorrer desta semana.

Mobilidade urbana: Promessa de Metrô para o Gama

Um dos pontos centrais das propostas apresentadas para a região sul do Distrito Federal foi a expansão do sistema metroviário. Celina Leão afirmou que pretende priorizar a criação de uma linha de Metrô específica para o Gama, atendendo a uma demanda histórica da população local por um transporte de alta capacidade que reduza o tempo de deslocamento até o centro de Brasília.

A candidata informou que estudos técnicos similares estão sendo realizados para avaliar a viabilidade de extensão do sistema para as regiões de Santa Maria e Águas Lindas, visando integrar de forma mais eficiente o Entorno e as cidades satélites ao sistema de trilhos do DF.

A trajetória do transporte público no Gama

A história da mobilidade no Gama é composta por marcos significativos e intensos debates comunitários. A evolução do sistema reflete as mudanças nas gestões governamentais e o crescimento da demanda populacional na região.

A Nova Rodoviária do Gama

Em fevereiro de 2025, o então governador Ibaneis Rocha entregou a nova Rodoviária do Gama, equipamento público que recebe diariamente mais de 30 mil passageiros. O projeto contou com um investimento de R$ 9,1 milhões, resultando em uma reforma completa que priorizou a acessibilidade, segurança e o conforto dos usuários das 34 linhas de ônibus que operam no terminal.

O histórico desta obra remete a outubro de 2018, quando Ibaneis Rocha, ainda em campanha, criticou duramente o estado de conservação da rodoviária, das feiras e do hospital local. Logo após ser eleito, em dezembro daquele ano, o governador iniciou as intervenções emergenciais com a reforma dos banheiros do terminal, cumprindo a primeira de uma série de promessas para a cidade.

Participação popular e a transição para o BRT

Em julho de 2014, o Gama viveu um momento decisivo com a realização de uma audiência pública sobre a transição para o sistema BRT (Bus Rapid Transit). O evento, realizado no Centro Interescolar de Línguas (CIL Gama), foi motivado pela insegurança da comunidade em relação às novas linhas e itinerários.

Naquela ocasião, Celina Leão, então deputada distrital pelo PDT, destacou-se como uma das principais vozes críticas ao processo licitatório conduzido pelo governo de Agnelo Queiroz (PT). Celina cobrou transparência e sustentou a tese de irregularidades no certame, posicionando-se como uma figura central na fiscalização do sistema de transporte da época.

Expresso DF Sul e infraestrutura