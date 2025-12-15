A Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL) e o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Detran do Distrito Federal (Sinatran/DF) avançaram em uma importante agenda de cooperação internacional com a Embaixada da Espanha, em Brasília. A reunião ocorreu no dia 13 de novembro de 2025 e teve como foco o intercâmbio de experiências e o fortalecimento das políticas de segurança viária.

Na ocasião, a diretoria de articulação da AGTBRASIL-DF / SINATRAN-DF, composta pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco, Silvaim Fonseca, Minuzzi, J. Rodrigues e Andreia, realizou uma visita institucional à representação diplomática espanhola. O grupo foi recebido pelo chefe da Guarda Civil da Espanha, David Carpio, e pelo chefe da Polícia Nacional da Espanha, Pablo Peira Ramírez.

O encontro foi marcado por um diálogo amistoso e pela troca de conhecimentos sobre as atribuições, competências e modelos de atuação das instituições brasileiras e espanholas. Durante a reunião, os representantes brasileiros destacaram o papel estratégico dos agentes de trânsito no Brasil, responsáveis não apenas pela fiscalização, mas também pela organização da mobilidade urbana, prevenção de acidentes e promoção da segurança viária.

Os representantes espanhóis demonstraram grande receptividade à pauta apresentada, manifestando interesse em ampliar a cooperação entre os dois países. Entre os temas discutidos, surgiram possibilidades de cooperação técnica, intercâmbio profissional e oferta de cursos especializados, voltados à qualificação e ao aperfeiçoamento dos agentes de trânsito.

A iniciativa reforça o compromisso da AGTBRASIL e do Sinatran/DF com o fortalecimento da categoria, a busca por boas práticas internacionais e o desenvolvimento de parcerias estratégicas que contribuam para a melhoria contínua da segurança viária no Distrito Federal e em todo o país.