    Embaixada do Peru celebra 37 anos da Polícia Nacional com cooperação na área de trânsito

    Encontro marcou homenagens e a troca de experiências entre Brasil e Peru sobre desafios, práticas e inovações no policiamento de trânsito.

    A Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL) e o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Detran do Distrito Federal (Sinatran/DF) avançaram em uma importante agenda de cooperação internacional com a Embaixada do Peru. A reunião ocorreu no dia 17 de novembro de 2025, na sede diplomática peruana em Brasília.

    A Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF, representada pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco, Silvaim Fonseca, Minuzzi, J. Rodrigues e Andreia, participou do encontro, que reforçou a aproximação institucional entre as entidades brasileiras e as autoridades peruanas.

    Os diretores foram recebidos pelo General de Brigada Alan Nuñez Rivera, Adido de Defesa e Militar do Peru no Brasil; pelo Coronel PNP Miguel Salas, Adido da Polícia Nacional do Peru; pela Tenente Coronel PNP Karen Guevara, Adida Policial Adjunta; pelo Técnico 1° PNP José Machado, Auxiliar de Adidâncias Policiais; e pelo TCO 1° EP Luis Cardoza Vivas, Auxiliar de Adidância de Defesa e Militar.

    O encontro teve como propósito celebrar os 37 anos da Polícia Nacional Peruana, promover homenagens e fortalecer o diálogo institucional. Durante a reunião, foram discutidos os desafios enfrentados no policiamento de trânsito em ambos os países, além da troca de informações sobre tecnologias e práticas atualmente adotadas no Brasil e no Peru.

    Ao final, os representantes peruanos manifestaram interesse em participar de um curso de treinamento para uso de taser, ministrado por agentes do Distrito Federal. Em contrapartida, colocaram à disposição cursos peruanos voltados à área de trânsito, abrindo caminho para intercâmbios e capacitações técnicas futuras.

    Este primeiro encontro, marcado pela cordialidade e pela convergência de interesses, estabelece as bases para aprofundar a cooperação bilateral. Nos próximos meses, deverá ser definido o formato dos cursos e as próximas ações conjuntas entre as instituições dos dois países.

    Em um gesto de honra, o General do Exército do Peru presenteou Adilson Vellasco com a “moeda” símbolo peruana. Foto: arquivo pessoal

    Adido da Polícia Peruana ao lado do agente de trânsito Adilson Vellasco.

    Brasão do Exército do Peru entregue como lembrança aos agentes de trânsito do DF.

    Emblema da Polícia do Peru entregue como lembrança aos agentes de trânsito do DF.

    Adidos militares do Peru ao lado de agentes de trânsito do DF.

     

    Assista ao vídeo com o agente de trânsito Adilson Vellasco falando sobre os destaques do evento!

