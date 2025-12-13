    Forraggae Gama traz apresentação gratuita da Banda Jah Live

    O Festival gratuito reúne shows, roda de conversa e feira de artesanato no dia 14 de dezembro, na Praça do Cine Itapoã, no Gama (DF)

    A cidade do Gama será palco de uma grande celebração cultural no dia 14 de dezembro, a partir das 15h, com o Festival Forreggae Gama 2025. O festival gratuito reúne forró, reggae e música eletrônica em uma programação voltada à diversidade, inclusão e valorização da cultura popular. A iniciativa é uma realização da Cia Lábios da Lua, reconhecida por sua trajetória de mais de três décadas dedicadas à arte, à formação cultural e ao fortalecimento da cidadania na região.

    Com uma proposta multicultural, o festival reúne artistas que representam diferentes vertentes musicais. Entre as atrações confirmadas estão a atração nacional Banda Jah Live, e as atrações locais Trio Pinga Fogo, Raiz do Rei, DJ Toari e DJ Lottus, que prometem animar o público com apresentações que transitam entre o balanço do reggae, o ritmo contagiante do forró e as batidas vibrantes da discotecagem.

    Além dos shows, o Forreggae Gama 2025 contará com a roda de conversa “Mais que Música: Reggae e Transformação Social”, um espaço de diálogo sobre o reggae como expressão cultural, espiritual e política, com o produtor cultural Tony Guardieiro. O encontro propõe refletir sobre como o gênero, nascido na Jamaica nos anos 1960, que se tornou uma ferramenta de resistência, conscientização e fortalecimento da identidade periférica, especialmente nas comunidades do Distrito Federal.

    A programação inclui ainda uma feira de artesanato local, que valoriza o trabalho de artistas e empreendedores da região, incentivando o desenvolvimento econômico e a circulação de produtos culturais produzidos no Gama e entorno.

    “Este projeto foi contemplado pelo (Processo MinC nº 00150-00005585/2025-98) – Termo de Fomento nº:976185/2025 – Ministério da Cultura, Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural”.

    Local: Praça do Cine Itapuã – Gama (DF)
    Data: Domingo, 14/12, a partir das 15h
    Mais informações: https://www.instagram.com/cialabiosdalua/

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

