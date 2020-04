Enem Digital: municípios onde a prova será realizada são divulgados pelo MEC

O Enem Digital vai acontecer pela primeira vez este ano. Nessa versão, a prova poderá ser feita por apenas 100 mil estudantes que estão concluindo o ensino fundamental. No Distrito Federal, o Enem Digital poderá ser feito por 4.000 participantes. Lembrando que os treineiros (menores de 18 anos e que ainda não estão no último ano do ensino médico) não podem realizar essa versão do Enem.

Confira a lista completa dos locais e número de vagas em cada um dos municípios:

UF Municípios Vagas AC Rio Branco 1.200 AL Arapiraca 500 AL Maceió 1.500 AM Manaus 3.000 AP Macapá 800 BA Feira de Santana 500 BA Salvador 2.500 CE Fortaleza 3.100 CE Quixadá 100 CE Sobral 100 DF Brasília 4.000 ES Cachoeiro do Itapemirim 200 ES Cariacica 100 ES Vila Velha 300 ES Vitória 750 GO Anápolis 300 GO Goiânia 1.500 MA Imperatriz 300 MA São Luís 1.200 MG Belo Horizonte 5.000 MG Betim 400 MG Contagem 400 MG Governador Valadares 200 MG Ipatinga 150 MG Juiz de Fora 800 MG Montes Claros 500 MG Passos 150 MG Patos de Minas 200 MG Poços de Caldas 150 MG Sete Lagoas 300 MG Uberlândia 800 MS Campo Grande 1.800 MS Dourados 200 MT Cuiabá 1.700 MT Rondonópolis 500 MT Várzea Grande 800 PA Belém 500 PA Santarém 100 PB Campina Grande 1.400 PB João Pessoa 2.300 PE Caruaru 500 PE Petrolina 500 PE Recife 2.000 PI Parnaíba 100 PI Teresina 1.400 PR Apucarana 100 PR Cascavel 500 PR Curitiba 4.250 PR Francisco Beltrão 100 PR Londrina 1.300 PR Maringá 500 RJ Duque de Caxias 300 RJ Niterói 1.500 RJ Nova Iguaçu 600 RJ Petrópolis 300 RJ Rio de Janeiro 4.000 RJ São Gonçalo 300 RJ Volta Redonda 400 RN Natal 2.300 RO Porto Velho 1.000 RR Boa Vista 50 RS Bento Gonçalves 250 RS Caxias do Sul 400 RS Pelotas 700 RS Porto Alegre 1.700 RS Santa Cruz do Sul 100 RS Santa Maria 300 SC Blumenau 400 SC Brusque 300 SC Chapecó 300 SC Criciúma 150 SC Florianópolis 800 SC Joinville 800 SC São José 400 SE Aracaju 1.400 SP Americana 400 SP Barueri 300 SP Bauru 400 SP Bebedouro 100 SP Campinas 1.500 SP Franca 800 SP Guarulhos 1.800 SP Indaiatuba 350 SP Jaguariúna 350 SP Jundiaí 450 SP Limeira 600 SP Osasco 700 SP Piracicaba 300 SP Ribeirão Preto 700 SP Rio Claro 300 SP Santo André 1.000 SP Santos 400 SP São Bernardo do Campo 2.000 SP São Caetano do Sul 350 SP São José do Rio Preto 500 SP São José dos Campos 1.000 SP São Paulo 15.000 SP Sorocaba 500 TO Palmas 1.000

Enem 2020 terá identificação por foto

Além da realização do Enem Digital, o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020, terá mais uma novidade: a fotografia pessoal. A proposta tem como objetivo tornar a prova mais segura. A foto virá impressa no Caderno de Respostas do exame nas duas versões: digital e impressa.

De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a fotografia vai facilitar a identificação nos dias de prova. O Inep já divulgou algumas determinações sobre essa mecanismo, são elas:

Todos os participantes devem inserir a foto no sistema do Enem no período da inscrição, entre os dias 11 e 22 de maio.

Para anexar a fotografia ao formulário, o participante deve ter o cuidado de escolher uma imagem nítida, para ajudar na identificação. A foto deve ser atual e o estudante deve estar sozinho. A imagem deve ser colorida e mostrar bem o rosto. Além disso, a fotografia precisa ser feita em fundo branco que enquadre a cabeça e ombros, de rosto inteiro.

Na foto, o estudante não pode estar usando boné, óculos escuros, viseira, gorro. Os arquivos inseridos no formulário podem estar nos formatos: JPG, JPEG ou PNG, com tamanho máximo de 2 megabytes (MB). Não serão aceitas imagens em PDF.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil