Dentista da UBS 5 do Gama produz máscara modelo Face Shield

Um dentista da Unidade Básica de Saúde 5 do Gama precisou se afastar das atividades por ter problemas de saúde que o tornaria mais vulnerável durante a pandemia de coronavírus. Mas, nem por isso, ele deixou de ajudar os colegas, mesmo à distância. Cristiano Kyth decidiu fabricar máscaras Face Shield, aquelas feitas em material plástico que ajudam a proteger olhos e face contra o vírus.

“Peguei alguns modelos na internet para impressão e estou fazendo a junção de várias ideias. Os equipamentos de proteção individual podem ser impressos em impressora 3D no que tange à estrutura principal, e nessa estrutura é fixada uma película de acetato transparente, que serve de barreira para proteção da face”, explica o dentista.

Ele conta que faz a impressão em um material chamado PLA, por ser mais fácil fazer o acabamento. “Para alguns colegas, que incluem técnicos em higiene dental, dentistas, enfermeiras e médicos, estou personalizando ainda mais, colocando o nome da pessoa impresso na própria proteção”, conta Cristiano, mostrando o carinho e cuidado com os colegas.

Até agora, ele já conseguiu entregar 13 máscaras em unidades básicas de saúde de Ponte Alta, Santa Maria, Gama, Engenho das Lages e para um colega dentista do Hospital Regional do Gama. Nesta quinta-feira (23), oito profissionais da UBS 5 do Gama foram contemplados. A intenção de Cristiano é fabricar outras 40 unidades para serem doadas para os hospitais regionais do Gama e de Santa Maria.

“A importância dessa ação é poder contribuir na garantia de proteção básica para o profissional trabalhar, principalmente, na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Paralelo a isso, quero tentar sensibilizar outras pessoas a fazerem o mesmo, pois se cada um fizer sua parte, o resultado torna-se mais expressivo”, diz Cristiano.

Por Alline Martins, da Agência Saúde

Fotos: Divulgação/SES