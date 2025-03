Com um café da manhã especial, o Hospital Regional do Gama (HRG) celebrou, nesta quarta-feira (26), 58 anos de história. Fundado em 12 de março de 1967, o HRG atende mais de um milhão de pessoas das regiões de saúde Sul – Gama e Santa Maria –, além de municípios de Goiás, Bahia e Minas Gerais. O evento reuniu pacientes, funcionários, autoridades e parceiros, com homenagens aos profissionais que se destacaram pelo atendimento de excelência.

Durante a solenidade, servidores elogiados pelos usuários, por meio da ouvidoria, receberam certificados de honra ao mérito. A dentista Thais Rezio foi uma das profissionais avaliadas positivamente. “É uma satisfação enorme, tanto pessoal quanto profissional”, disse. “Sabemos que, no serviço público, os desafios são grandes, e receber esse reconhecimento dos pacientes é muito gratificante”.

O diretor do HRG, Ruber Paulo de Oliveira, reforçou o reconhecimento: “Mesmo com os desafios diários, nossos servidores fazem tudo o que está ao alcance para garantir um atendimento de qualidade à população”. Atualmente, a unidade conta com cerca de 2,4 mil servidores e é referência em cirurgias ortopédicas.

A celebração contou com o apoio do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (Uniceplac). Estudantes supervisionados por docentes ofereceram serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, massagem, auriculoterapia e orientações psicológicas e nutricionais. O evento também teve a colaboração de parceiros como BRB, Administração Regional do Gama, Caesb e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Modernização

O HRG tem passado por diversas melhorias, incluindo a readequação da entrada principal para melhor acessibilidade, reforço da iluminação externa para aumentar a segurança no período noturno e ampliação do estacionamento para oferecer mais vagas. Além disso, a unidade está finalizando a reestruturação do box do pronto-socorro cirúrgico, que, em breve, contará com um espaço mais adequado para o atendimento aos pacientes.

No último ano, o hospital prestou mais de 136 mil atendimentos nas áreas de clínica médica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, traumatologia e odontologia. Além disso, foram efetuadas mais de 5 mil cirurgias, 3,3 mil partos e aproximadamente 866 mil exames e procedimentos.

“Buscamos avançar em três pilares essenciais: o assistencial, a acessibilidade e um ambiente mais adequado para os servidores”, concluiu o superintendente da Região de Saúde Sul, Willy Pereira da Silva Filho.

*Com informações da Secretaria de Saúde – 27/03/2025