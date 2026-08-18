Curso gratuito promove qualificação profissional, sustentabilidade, criatividade e novas possibilidades de geração de renda

Mulheres participam do Curso de Upcycling Têxtil – Projeto Elas Criam, realizado pelo Instituto Sociocultural Fonte de Luz, no Gama. A formação é gratuita e busca profissionalizar mulheres interessadas em moda, artesanato, sustentabilidade, economia criativa e geração de renda.

As atividades são realizadas na sede do Instituto, localizada na Quadra 25, Lote 02, Comercial, Setor Oeste, no Gama, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 18h. O curso tem carga horária prevista de 81 horas , distribuídas em 27 encontros de três horas, entre os dias 10 de agosto e 10 de outubro de 2026.

A iniciativa integra o Projeto Elas Criam, aprovado no âmbito do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal — FAC/DF.

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Moda sustentável e transformação de materiais

Durante a formação, as participantes aprendem técnicas de transformação, reaproveitamento, customização, desconstrução e ressignificação de peças e materiais têxteis. Roupas usadas, tecidos, retalhos, sobras de materiais e peças que poderiam ser descartadas são utilizados como matéria-prima para a criação de novos produtos.

A proposta do upcycling é ampliar a vida útil dos materiais, transformando peças existentes em produtos com novas funções, características estéticas e possibilidades comerciais. Além do aprendizado técnico, o curso estimula a criatividade, a identidade autoral e a busca por soluções mais conscientes para o setor da moda. As participantes desenvolvem peças autorais ao longo da capacitação, aplicando os conhecimentos adquiridos em processos de criação e transformação. O trabalho também incentiva a reflexão sobre consumo consciente, redução de resíduos e economia circular.

Formação como caminho para autonomia

Mais do que ensinar técnicas de costura e transformação, o Projeto Elas Criam busca ampliar as perspectivas profissionais das participantes. Os conhecimentos podem ser utilizados na criação e comercialização de peças autorais, na prestação de serviços de customização, no artesanato e no desenvolvimento de pequenos negócios ligados à economia criativa.

A formação também proporciona um espaço de convivência, troca de experiências e construção coletiva de conhecimentos. A expectativa é que o processo contribua para o fortalecimento da autoestima, da criatividade, da autonomia e da confiança das mulheres atendidas. Ao oferecer uma capacitação gratuita, o projeto amplia o acesso à qualificação profissional e cria novas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de geração de renda.

Educadora reúne experiência em moda e upcycling

O curso é ministrado por Gia Dachi, formada em Design de Moda pelo IESB-DF, qualificada em Modelagem Industrial pela Orbitato-SC e mestranda em Design pela Universidade de Brasília — UnB.

Artesã, Gia Dachi atua com upcycling desde 2016. É criadora do projeto Era Outra Roupa e fundadora e designer de moda das marcas autorais @giadachi.br e @giadachi.carnaval, voltadas aos conceitos de slow fashion e upcycling. A experiência da ministrante contribui para aproximar as participantes de práticas contemporâneas da moda sustentável e de possibilidades de criação baseadas no reaproveitamento de materiais.

Desfile marcará encerramento do projeto O encerramento do Projeto Elas Criam contará com um desfile de moda para apresentar as peças produzidas pelas participantes durante o curso. Também está prevista a entrega de certificados às mulheres que cumprirem os requisitos de conclusão da formação. O desfile será uma oportunidade para valorizar o trabalho desenvolvido ao longo das aulas e dar visibilidade ao potencial criativo e profissional das participantes. Além dos resultados relacionados à qualificação, o projeto pretende contabilizar os materiais têxteis reaproveitados durante a execução. O levantamento poderá demonstrar a contribuição da iniciativa para a redução do descarte e para a ampliação da vida útil de roupas, tecidos e outros materiais. Instituto atua com formação e transformação social O Instituto Sociocultural Fonte de Luz desenvolve projetos e ações nas áreas social, cultural, educacional e de qualificação profissional. Entre suas frentes de atuação estão a promoção da autonomia e da profissionalização de mulheres, o empreendedorismo, a economia criativa, a cultura e as ações comunitárias. Por meio do Projeto Elas Criam, o Instituto busca fortalecer talentos, ampliar oportunidades e incentivar a construção de novas perspectivas de autonomia financeira, empreendedorismo e participação no mercado de trabalho. Serviço Projeto: Elas Criam — Curso de Upcycling Têxtil

Realização: Instituto Sociocultural Fonte de Luz

Período: 10 de agosto a 10 de outubro de 2026

Local: Quadra 25, Lote 02, Comercial, Setor Oeste, Gama/DF

Carga horária: 81 horas

Público: Mulheres maiores de 18 anos

Apoio: Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal — FAC/DF

Contato: (61) 98609-5558

Instagram: @instituto.fontedeluz Galeria de fotos